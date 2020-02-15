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“e洛通”app扫码乘车功能已恢复 客服电话预计今天傍晚恢复正常
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-06 14:06

　　今日，记者从洛阳交通一卡通有限公司获悉：目前，该公司“e洛通”app扫码乘车功能已恢复(实时公交查询等其他功能尚未恢复)，客服电话0379-61161555暂时仍无法使用，预计下午6点恢复正常。

　　今天早上5点23分，因玻璃厂路施工，该公司机房通信光纤被挖断，“e洛通”APP和客服电话受到影响。经过紧急抢修，目前临时通信车已经接通，“e洛通”APP扫码乘车功能已经恢复，其他功能仍受影响。

　　客服电话0379-61161555目前仍无法使用，该公司正在积极协调相关通信企业维修，预计今天下午6点可恢复正常。在此期间，如果您有相关疑问，可添加该公司的客服微信号“洛阳交通一卡通微客服”(微信号：lyjtyktwkf)进行咨询。(洛报融媒记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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