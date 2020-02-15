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洛阳市“党的创新理论宣讲工作室”成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-06 11:33

       今天上午，洛阳市“党的创新理论宣讲工作室”在洛阳理工学院揭牌。

　　洛报融媒记者在揭牌仪式现场了解到，洛阳市“党的创新理论宣讲工作室”的成立，旨在深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论往深里走、往心里走、往实里走，打通理论宣讲“最后一公里”，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

　　工作室人员由河南省青年理论宣讲专家、洛阳市市级理论宣讲团成员组成。工作室将紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，以及中央、省委、市委重大决策部署等开展研讨交流、撰写理论阐释文章，开展集体备课、进基层示范宣讲，对基层理论宣讲骨干进行培训指导，提高基层理论宣讲水平，引导全市广大党员干部群众坚定理想信念、提高理论素养，将理论学习转化为推动工作的实际成效，为全面深化“9+2”工作布局、推动洛阳转型发展高质量发展，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎提供坚强有力的思想理论基础和智力支持。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李贵华 实习生 郜骏雅 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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