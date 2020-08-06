说到山，许多人都喜欢那种高耸入云且名声在外的山，对于名气不是很大的山来说，就算有很值得欣赏的景色，也容易被人们淡忘。洛阳高山峻岭何其多，有些山着实是很低调，不过就算是低调也遮盖不了它们的秀美壮丽。

“一起爬山吗？”毫无疑问成了这个夏天最火的梗，因起源自最近爆红的网剧《隐秘的角落》。观众在感慨剧情的同时，相约爬山的梗也刷爆了朋友圈。

说到山，许多人都喜欢那种高耸入云且名声在外的山，对于名气不是很大的山来说，就算有很值得欣赏的景色，也容易被人们淡忘。洛阳高山峻岭何其多，有些山着实是很低调，不过就算是低调也遮盖不了它们的秀美壮丽。

一起爬山吗？和我一起探寻洛阳隐秘的山峰！

嵩县九皋山

作为嵩县、伊川、汝阳三县的界山，九皋山可与泰山、黄山等文化名山媲美，不仅留下了大禹、武皇、刘秀、李自成的传说，还吸引了历代文人墨客前来游玩赏景，吟诗作赋。其中，家喻户晓的句子当数《诗经·小雅·鹤鸣》中“鹤鸣于九皋，声闻于天。鱼在于渚，或潜在渊。乐彼之园，爰有树檀，其下维谷。他山之石，可以攻玉。”当然，许多人也喜欢李太白那“欲卧鸣皋绝世尘”的洒脱。

立于高地环视，满目苍翠，山路蜿蜒，与蓝天相接；极目远眺，山下村庄与良田相映，仿佛身处远离喧嚣的世外桃源，向更高处行走，至顶远望，山峰绵延的远处，一块“蓝宝石”闪着光，那便是陆浑湖。

山水遥相呼应，身处山巅的您恍然明白，为何那么多王侯将相、文人墨客会为九皋美景所倾倒。