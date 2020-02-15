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河洛典故：八百诸侯会孟津
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-06 08:35

　　孟津会盟黄河湿地近日关注度颇高。黄河水流淌着说不完的故事，孟津的得名就跟三千多年前的一个黄河故事有关。

　　孟津，古称“盟津”。津，意为渡口。孟津乃黄河古渡口所在地。《史记》里说：“诸侯不期而会盟津者八百诸侯。”

　　史书里的“会盟津”，其实是“会盟”于“津”。商朝末年，八百诸侯从四面八方来到河洛地区，在今孟津一带的黄河渡口边会面，召开重要会议，举行结盟仪式，史称“八百诸侯会孟津”。

　　“盟津”由此成了一个富有纪念意义的地名。

　　中国人重视集体智慧，遇到事情喜欢集中在一起商讨拿主意。八百诸侯会孟津，是一次足以登上历史“新闻头条”的高级会议。出席会议者，乃各个诸侯国的一把手，身份尊贵；会议的发起人、组织者，是当时的政坛新星——姬发。

　　姬发，就是历史上大名鼎鼎的周武王，西周的开国君主。不过，这个故事发生时，他的名头还不太响亮。诸侯更熟悉的是他爹——西伯侯姬昌，史称周文王。

　　当时，商纣王倒行逆施，荒淫残暴，举国上下人心惶惶、鸡犬不宁，老百姓的日子过得水深火热，诸侯也整天提心吊胆，生怕一不小心就得罪了纣王，被砍头、挖心。

　　姬昌礼贤下士、广招人才，威望颇高。姬昌去世后，姬发接班，并以老爹的名义号召各路诸侯到孟津会谈，一起商议干大事。

　　这个会址选得妙：由此向北渡过黄河，就是商都朝歌的南郊——牧野之地。在纣王的眼皮子底下开会，等于公然向商王朝示威，可见姬发的志气和底气。

　　消息传出后，一下子来了这么多人。姬发大喜。他兴冲冲地把军队带到黄河边，举办了一场大规模的军事演习，邀请诸侯观看阅兵仪式，以此彰显自己的作战实力。

　　大伙儿就伐纣灭商进行了紧张而热烈的会谈，并基本达成了由姬发当带头大哥的共识。姬发在会上历数纣王的恶行，发誓要拯救万民。诸侯纷纷点赞支持，表示要追随老大，打倒纣王。

　　会后，姬发积极扩充兵力，耐心等待时机。等到纣王众叛亲离，他便联合诸侯，发动牧野之战，一举攻下了商都朝歌。

　　商朝灭亡，走投无路的纣王自焚而死。姬发上台，西周建立。

　　孟津成了这个历史大事件的见证者：得民心者得天下。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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