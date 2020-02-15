共享电动车带来新的交通管理问题 成为交警部门整治重点

2日下午，市交警支队高新交巡大队南昌路滨河北路岗民警在执勤中，发现一名中年女子骑着一辆共享电动车，载着一名年轻女子在路上行驶。民警示意中年女子停车，告知她电动车违法载人的危害，并对其处以20元罚款。

共享电动车违法载人，危险

2日下午，市交警支队高新交巡大队南昌路滨河北路岗民警在执勤中，发现一名中年女子骑着一辆共享电动车，载着一名年轻女子在路上行驶。民警示意中年女子停车，告知她电动车违法载人的危害，并对其处以20元罚款。

今年5月，续航里程、骑行舒适度全面“升级”的共享电动车出现在我市街头。这些共享电动车在为市民提供方便快捷的出行体验的同时，也带来了诸多新的交通安全隐患。

“在对行人、非机动车交通违法的整治中，我们发现随着共享电动车的出现，共享电动车违法载人、未成年人违法驾驶共享电动车的情况时有发生，成为亟待整治的新问题。”高新交巡大队南昌路滨河北路岗民警王国栋说，一辆共享电动车乘载俩人甚至多人，不但不雅观，而且很危险。

相关法律规定，成年人驾驶自行车、电动自行车，在确保安全的前提下，在城市区道路上可以载1名12周岁以下的未成年人，在其他道路上载人不得超过1人。

目前，我市的共享电动车只有1个座位，骑乘俩人显然是违法的。此外，相关法律规定，驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车必须年满16周岁。由于共享电动车违法载人、未满16周岁骑电动车属于交通违法行为，一旦发生交通事故，保险公司将有很大概率拒赔。

市交警支队相关负责人说，目前，市交警部门已联系相关共享车辆企业，通过App界面显示及播报开锁语音等形式对骑行者进行文明骑行安全提示，同时，要求各交巡大队，针对我市确定的11个严管路口、11条严管路段，加强此类违法行为的整治。

哈啰出行工作人员提醒市民，未满16周岁禁止骑共享电动车。如果未成年人借用家人账号骑共享单车或共享电动车，该公司一经查实将作封号处理。（记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝 文/图）