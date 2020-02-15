洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为企业“减压”就是为发展“赋能”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-06 08:23

　　留得青山在，不怕没柴烧。

　　“为企业‘减压’就是为发展‘赋能’！”最近，无论是深入企业调研察真情，还是主持召开市委常委会、全市地企合作联席会议，这句话成了市委书记李亚反复强调的重点。从要求持续减轻企业负担，到叮嘱为企业解决税费、金融、社保等诸多难题，再到提出着力优化营商环境，念兹在兹的，为何总是“减压”“减负”？很简单，因为企业就是洛阳发展的“青山”！

　　企业作为市场主体，是经济发展的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，是经济的力量载体。然而，洛阳不少企业特别是中小微企业受疫情严重冲击，面临资金紧张、成本上升、需求萎缩等重重压力，遭遇“发展的寒冬”，甚至深陷“生存的困境”。这个时候，当好企业的“加油站”和“减压阀”，在财税支持、信贷纾困、降本减负等方面持续加力，激励企业在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生，我们就能为洛阳发展积蓄基本力量。

　　企业在，希望就在；企业兴，洛阳就强。服务好一个项目、一个企业，就是在用担当作为培育洛阳未来，造福洛阳人民！

　　疫情发生以来，洛阳把保市场主体摆在事关全市发展大局的高度，在全省率先推出支持实体经济发展20条等一揽子政策，在“联企入企惠企助企”中送政策、解难题、增信心，各类惠企政策为企业减负22.5亿元。当格力在“360度无死角贴心服务”中跑出“洛阳速度”，当一拖在162家配套企业被动员复工后开足生产马力，当全市60户重点工业企业有1/3的产值实现两位数增长，当全市市场主体数量上半年“逆势”增长17.4%，我们以“千方百计”破除“千难万难”，让企业经受住了前所未有的“压力测试”，为洛阳经济增速“出谷转正”“位居全省第一”筑牢了扎实的基本盘。

　　失去什么，都不能失去发展的根基。进入“后疫情时代”，严峻复杂的形势在持续，不确定性不稳定性在增加，很多企业仍然面临着太多太多的困难，遭遇着太多太多的挑战。我们要把企业的事当成自己的事、把企业的困难当成自己的困难，把持续开展“四企”活动作为保护和激发市场主体活力的重要抓手，靠措施来落实政策，靠支持来保障要素，靠服务来优化环境，聚焦企业的“最痛之点”“最盼之处”，倾心倾情倾力为企业破障碍、解难题、降税负，真正为企业“搬山开门”“雪中送炭”。

　　为企业“减压”，为发展“赋能”。树立“一家亲”的地域观、“一体化”的发展观、“一盘棋”的大局观、“一条船”的奋进观，有企业的枝繁叶茂，就有洛阳的繁荣昌盛！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市李城桥九都路互通立交工程主体完工
  • 厉害啦！今年洛阳空军招飞录取人数位...
  • 跨省游恢复后，洛阳是河南最受欢迎的...
  • 大雨、暴雨、大暴雨……洛阳发布重要...
  • 今天是洛阳籍艺人王一博的生日 粉丝以...
  • 孟津县朝阳镇卫坡村：网络直播“带货...
  • 今年洛阳中心城区新建、改扩建8所义务...
  • 伊川鸦岭镇：岭上硒椒大丰收 助力村民...
  • 厚载门街南延工程何时开工？丨百姓呼...
  • 洛阳济源旅游年票合二为一 助推洛济加...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月4日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳开展“五不一让”...
    伊川鸦岭镇：岭上硒椒...
    洛阳市李城桥九都路互...
    孟津县朝阳镇卫坡村：...
    精彩热帖

    “亭亭玉立”

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605