“为企业‘减压’就是为发展‘赋能’！”最近，无论是深入企业调研察真情，还是主持召开市委常委会、全市地企合作联席会议，这句话成了市委书记李亚反复强调的重点。从要求持续减轻企业负担，到叮嘱为企业解决税费、金融、社保等诸多难题，再到提出着力优化营商环境，念兹在兹的，为何总是“减压”“减负”？很简单，因为企业就是洛阳发展的“青山”！

留得青山在，不怕没柴烧。

“为企业‘减压’就是为发展‘赋能’！”最近，无论是深入企业调研察真情，还是主持召开市委常委会、全市地企合作联席会议，这句话成了市委书记李亚反复强调的重点。从要求持续减轻企业负担，到叮嘱为企业解决税费、金融、社保等诸多难题，再到提出着力优化营商环境，念兹在兹的，为何总是“减压”“减负”？很简单，因为企业就是洛阳发展的“青山”！

企业作为市场主体，是经济发展的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，是经济的力量载体。然而，洛阳不少企业特别是中小微企业受疫情严重冲击，面临资金紧张、成本上升、需求萎缩等重重压力，遭遇“发展的寒冬”，甚至深陷“生存的困境”。这个时候，当好企业的“加油站”和“减压阀”，在财税支持、信贷纾困、降本减负等方面持续加力，激励企业在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生，我们就能为洛阳发展积蓄基本力量。

企业在，希望就在；企业兴，洛阳就强。服务好一个项目、一个企业，就是在用担当作为培育洛阳未来，造福洛阳人民！

疫情发生以来，洛阳把保市场主体摆在事关全市发展大局的高度，在全省率先推出支持实体经济发展20条等一揽子政策，在“联企入企惠企助企”中送政策、解难题、增信心，各类惠企政策为企业减负22.5亿元。当格力在“360度无死角贴心服务”中跑出“洛阳速度”，当一拖在162家配套企业被动员复工后开足生产马力，当全市60户重点工业企业有1/3的产值实现两位数增长，当全市市场主体数量上半年“逆势”增长17.4%，我们以“千方百计”破除“千难万难”，让企业经受住了前所未有的“压力测试”，为洛阳经济增速“出谷转正”“位居全省第一”筑牢了扎实的基本盘。

失去什么，都不能失去发展的根基。进入“后疫情时代”，严峻复杂的形势在持续，不确定性不稳定性在增加，很多企业仍然面临着太多太多的困难，遭遇着太多太多的挑战。我们要把企业的事当成自己的事、把企业的困难当成自己的困难，把持续开展“四企”活动作为保护和激发市场主体活力的重要抓手，靠措施来落实政策，靠支持来保障要素，靠服务来优化环境，聚焦企业的“最痛之点”“最盼之处”，倾心倾情倾力为企业破障碍、解难题、降税负，真正为企业“搬山开门”“雪中送炭”。

为企业“减压”，为发展“赋能”。树立“一家亲”的地域观、“一体化”的发展观、“一盘棋”的大局观、“一条船”的奋进观，有企业的枝繁叶茂，就有洛阳的繁荣昌盛！(洛 平)