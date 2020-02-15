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洛龙区总工会：心动花城 缘分有约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-06 08:23

单身职工联谊会现场

　　昨日下午，“心动花城 缘分有约”洛龙区总工会单身职工联谊会在定鼎门社区举行，现场气氛热烈，活动结束时有4对青年职工成功牵手。

　　本次活动由洛龙区总工会主办，晚报红娘帮帮团协办。活动现场，来自洛龙区多个单位的122名青年职工欢聚一堂，通过开展游戏、才艺表演等互动交流，寻找有缘人。

　　“我来自中浩德控股集团，今年27岁。”“我今年32岁，在关林办事处工作。”……到场嘉宾男女面对面而坐，自我介绍、互相认识。互动游戏拉近了大家的距离，让参与活动的青年男女在欢声笑语中互相了解、加深印象。在心动选择、爱的献花、真情告白等环节，现场不时传出阵阵掌声。活动结束时，有4对青年职工成功牵手。参与的单身职工纷纷点赞：“感谢工会搭建温馨浪漫的交友平台，这是实实在在的好事！”

　　单身职工交友联谊活动作为洛龙区总工会服务职工的品牌活动之一，深受广大职工的欢迎和好评。市总工会女职工委员会主任郭俊惠表示，举办青年职工联谊会，就是为了帮助青年解决由于平时工作忙碌、生活节奏快、社交圈受限等原因导致的“找对象难”的现实问题，为单身青年打造一个相识、相知的交流平台。（记者 赵硕 实习生 朱奕璇 郜骏雅）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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