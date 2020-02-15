2020年“创响河洛”创业创新大赛落幕

昨日，第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛圆满落幕。

各参赛组一等奖获奖代表上台领奖

昨日，第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛圆满落幕。

创业大赛按照“1+1”模式进行包括主体赛和创业扶贫专项赛

本次大赛由市人社局、市科技局、市发改委、市教育局、市总工会、团市委、市妇联、市残联共同主办，市人力资源和公共就业服务中心承办，工商银行洛阳分行、中国银行洛阳分行、农业银行洛阳分行、邮储银行洛阳分行等协办。本次大赛围绕洛阳副中心城市建设，聚焦“六稳”“六保”工作任务，以“创响新时代共圆中国梦”为主题，通过举办创业项目展、创业成果展、创业大赛、“创业之星”评选等，努力为高校毕业生、返乡农民工等各类创业者提供施展才华、成就梦想的平台。

今年的创业大赛按照“1+1”模式进行，包括主体赛和创业扶贫专项赛。其中，主体赛面向各类群体，分为创新项目组和创业项目组两个组别。创业扶贫专项赛主要面向带动一定数量建档立卡贫困人员或残疾人就业的参赛项目。

具有较高成长潜力和特色的创业项目悉数亮相

4日至5日进行的决赛紧张而激烈，一些具有创新性技术、产品或经营服务模式，具有较高成长潜力和特色的创业项目悉数亮相。参赛选手通过风采展示、现场答辩、专家点评等综合评审，各组别比赛分别决出一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。其中，主体赛创业组一、二、三等奖获得者将分别得到奖金10万元、5万元、2万元，主体赛创新组和创业扶贫专项赛一、二、三等奖，奖金分别为5万元、2万元、1万元。

大赛组委会还整合多项扶持措施，在办公场所、创业服务、创业辅导、媒体宣传、资本对接等方面，助力获奖优秀项目的成长和发展。另外，对获奖项目还适当放宽创业担保贷款申请条件，加大资金等政策扶持力度，在进驻园区、贴息贷款、培训辅导等方面给予优先扶持。

此次大赛将为省决赛输送优秀创业项目

记者了解到，此次大赛也是第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳赛区的比赛，将为省决赛输送优秀创业项目。创业大赛不仅展示了我市广大创业者的风采，市人社局还将以此次活动为契机，树立创业典型，引导社会各界力量支持创业创新，进一步优化我市创业营商环境，完善创业扶持政策，激发全民创业创新热情，为助力洛阳加快副中心城市建设增添新动能。

(本次大赛感谢工商银行洛阳分行、中国银行洛阳分行、农业银行洛阳分行、邮储银行洛阳分行，在资金、政策、金融、培训等方面给予的大力支持)

2020年“创响河洛”创业创新大赛获奖企业(团队)

主体赛创业项目组

一等奖：

中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司

二等奖：

海普半导体(洛阳)有限公司

洛阳履坦智能科技有限公司

洛阳中科生物芯片技术有限公司

三等奖：

洛阳晶联光电材料有限责任公司

洛阳安怀达智能科技有限公司

河南省赛福德医疗科技有限公司

洛阳维路智能设备有限公司

嵩县手绘小镇田园综合体有限公司

主体赛创新项目组

一等奖：

宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化团队

二等奖：

洛阳新导通智能科技有限公司

军创铸盾队

洛阳巨电金属热加工设备有限公司

三等奖：

洛阳风声科技工程有限公司

脑机接口团队

河南艾波特人力资源科技有限公司

洛阳千歌机器人科技有限公司

爱创文旅项目策划团队

创业扶贫专项赛

一等奖：

洛阳市川宇农业开发有限公司

二等奖：

洛阳农道农业科技有限公司

洛阳辰涛牧业科技有限公司

洛阳鸾晟电子商务有限公司

三等奖：

偃师市山里人果蔬种植专业合作社

洛阳旭浩实业有限公司

洛阳甲乙丁服饰有限公司

洛阳蜂乐园食品有限公司

洛阳市众岭艾草种植专业合作社 (记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博/文 记者 张怡熙/图)