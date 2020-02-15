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李亚会见来洛考察对接的平顶山市委书记周斌一行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-06 08:23

　　昨日，市委书记李亚会见来洛考察对接的平顶山市委书记周斌一行，双方就贯彻落实省委省政府决策部署、加快推动洛平联动发展进行深入交流。

　　李亚代表市委市政府对平顶山市党政考察团来洛考察对接表示欢迎，对近年来平顶山加快转型发展步伐、为全省大局和区域发展作出的积极贡献表示祝贺。他说，省委省政府从国家战略、河南大局出发作出加快洛阳副中心城市建设的决策部署，出台政策支持洛阳与周边城市联动发展、打造洛阳都市圈、着力形成引领河南发展的新引擎，为我们深化合作带来了重大机遇、拓展了广阔空间、提供了有力支撑。洛阳和平顶山地脉相连、人脉相通、文脉相融、产业相关，近年两市交流频繁、沟通密切、合作成果显著。洛平联动发展有基础、有优势、有空间，符合国家区域协调发展战略，符合省委省政府部署要求，符合两地干部群众共同期盼。希望洛阳和平顶山在前期对接沟通基础上，在产业发展分工协作、基础设施互联互通、文化旅游合作交流、生态环境共建共享、公共服务普惠共享等方面深化务实合作，用好省委省政府依法下放和委托洛阳实施的省级权限，将两地合作细化实化到更多项目中，共同推动洛平联动发展不断取得新成效，在全省高质量发展大局中展现更大担当作为。

　　周斌表示，加快洛阳副中心城市建设、打造洛阳都市圈，是省委省政府立足区域协调发展大局作出的重大决策部署，也为平顶山与洛阳实现优势互补、联动发展带来重大机遇。洛阳产业基础雄厚，生态环境良好，历史底蕴深厚，“十三五”以来更是抢抓机遇，在转型发展高质量发展上不断取得新成效，干部群众精神状态和工作作风持续提升，发展态势良好。平顶山和洛阳民意相通，两地联动发展深得民心。下一步，平顶山将积极融入大战略大格局，紧紧与洛阳靠在一起，全方位融入洛阳都市圈建设，在老工业基地转型发展等方面深化对接沟通，结出更多合作硕果，相信洛平联动发展一定前途光明。

　　在洛期间，平顶山市党政考察团一行先后到洛阳龙门站综合交通枢纽、市规划展示馆、洛阳大数据产业园、中信重工伊滨高端装备制造产业园、银隆新能源洛阳产业园、格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地等地考察。

　　平顶山市市长张雷明、市委副书记葛巧红、市人大常委会主任李萍、市政协主席黄庚倜等来洛考察，刘宛康、吴中阳、杨炳旭等洛阳市领导分别参加相关活动。(记者 李东慧 何奕儒)
[ 责任编辑：崔利利]
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