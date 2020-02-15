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杨安：赴朝保家卫国 难忘峥嵘岁月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-06 08:21

　　4日，记者在偃师市见到了曾参加过抗美援朝的老兵杨安，尽管已经84岁高龄，但他依旧精神矍铄，思维清晰。提起抗美援朝的峥嵘岁月，老人激动地说：“多少年前的事了，现在回想起来就像发生在昨天，那些人、那些事一直在眼前浮现。”

　　1936年12月，杨安出生在偃师赫田寨村一个农民家庭。1951年1月，杨安听到乡里广播志愿军报名，他想都没想就报了名。“有机会保家卫国，我一定要去。”杨安说，入伍后，他入编67军200师600团。经过4个多月的训练，部队接到了奔赴朝鲜战场的命令。

　　“我们先乘火车到达丹东，随后跨过鸭绿江步行前往目的地。”杨安说，为了躲避敌军飞机大炮的袭击，他们白天休息晚上赶路。行军40多天后，部队来到了主要阵地——朝鲜东线。

　　白天，敌机从头顶掠过；夜晚，照明弹将夜空点亮；修筑工事时，更要时时刻刻防范敌人的袭击。杨安和战友们毫不畏惧，因为心里只有一个信念——“敌人不投降，我们不回国”。

　　到了朝鲜，杨安所在部队的任务是建立防御系统。“当时我们为大部队修建防御工事,顶在了最前线，大家夜以继日地修工事。”杨安说。

　　1953年6月，杨安参加了他入朝的第一场战役。杨安回忆说，当时，他们的部队奉命协同友军夺取美国与南朝鲜军队的战略要地——位于朝鲜中部的十字架山。接到命令后，杨安和战友们迅速赶往前线。

　　“6月12日晚战斗打响，敌人依靠空中优势，对我军阵地实施轮番轰炸扫射，双方进行了激烈的争夺战。”杨安回忆说，这次战役打得很激烈，伤亡的人员也很多。最终，我军全歼敌军，成功拿下十字架山。

　　在这次战斗中，杨安的左耳被弹片炸伤。负了伤的杨安在战地医院住了几天，他提出提前出院，回到战场上继续战斗。

　　1953年7月，金城战役打响，这也是杨安在朝鲜参加的最后一场战役。一天夜里，杨安所在的部队奉命袭击敌军司令部，在通过敌人设置的铁丝网时，杨安不幸被一发流弹击中左脸，于是和另外几名伤员隐藏在一个大型弹坑内。

　　“过了一会儿，距离我们不到200米的一个敌方火力暗堡发现了我们，向我们猛烈射击。”杨安说，他和两名战友爬出弹坑后，捡起牺牲战友身边的火箭筒，炸掉了这个暗堡。随后，他们冲了过去，举着枪用半生不熟的朝鲜语冲着暗堡内大喝：“放下武器，缴枪不杀！”

　　“也许是我们的气势吓住了敌人，40多名南朝鲜士兵当场投降。”说到这儿，杨安露出了笑容。

　　从朝鲜回国后，杨安随部队驻扎在山东省青岛市，成了一名海防兵。1957年10月，杨安复员回到家乡，此后一直在村里的生产队工作。闲暇之余，杨安也会给子孙们讲述当年抗美援朝的故事，把当年在朝鲜打仗的经历细说一遍。在老人心中，这段经历刻骨铭心，永生难忘。

　　“参加抗美援朝是我一生中最光荣的时刻，现在的我感到很幸福。”杨安感慨地说，祖国越来越强大，人民越来越幸福，作为亲历者，他感到无比喜悦和自豪。（记者 戚帅华 通讯员 李晓燕）
[ 责任编辑：马佳佳]
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