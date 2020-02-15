王国生到汝州市汝阳县调研时强调：优化营商环境激发市场主体活力 保持攻坚态势打赢脱贫攻坚收官战

昨日，省委书记王国生到平顶山市汝州市、洛阳市汝阳县，走进产业园区、生产车间调研企业发展，围绕贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，推动援企稳岗政策落地落实，听取意见建议。

昨日，省委书记王国生到平顶山市汝州市、洛阳市汝阳县，走进产业园区、生产车间调研企业发展，围绕贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，推动援企稳岗政策落地落实，听取意见建议。

中原大易科技有限公司是我省首批网络货运企业。王国生走进公司调度中心，了解企业经营、物流运营情况。他指出，企业是创新最活跃的因素，要坚持危中寻机，强化数字赋能，运用互联网、大数据等技术，创新运营模式、服务方式，增强企业内生动力，推动企业转型升级。王国生强调，营商环境是企业生存发展的土壤，要持续深化“放管服”改革，紧扣企业需求找差距、补短板，打造高效便捷的政务服务体系，为市场主体健康发展营造更好环境。

在汝绣农民工返乡创业产业园，王国生走进生产车间，查看企业生产经营情况，与返乡创业人员亲切交谈，鼓励他们安心放心发展，在回报家乡中实现人生价值。他对当地负责同志说，一人返乡创业，就可能兴起一个产业，带动一批就业，要加强政策引导，优化发展环境，吸引更多人才回归、技术回流，为脱贫攻坚、乡村振兴提供有力支撑。在汝州城市中央公园，王国生实地查看生态修复、城市水系建设情况，强调要坚持山水林田湖草一体治理，把山水自然融入城市，以绿色的城市底色，提升发展竞争力，增加群众幸福感。

在洛阳龙昊玻璃有限公司，王国生了解企业智能改造、技术改造情况，指出要按照省委十届十一次全会要求，持续固链补链强链，推动产业链整合提升，不断提高制造业产品品质、产业能级。在中电建(洛阳)装配式建筑科技公司和洛阳盛鸿金诺科技有限公司，王国生查看整体建材生产研发情况，与企业职工亲切交流，了解工作与收入情况，勉励企业坚持创新驱动，打造核心竞争力。他强调，保市场主体要抓具体，各级党委政府特别是领导干部要深入生产一线，倾听企业心声，千方百计为企业办实事、解难题，确保援企稳岗政策落地见效。

汝阳县十八盘乡赵庄村是移民搬迁村。王国生走进村卫生室，查看远程医疗系统服务群众情况，与线上专家和村医交流，询问正在就医的村民健康状况；来到扶贫车间了解产业发展和带贫模式；在脱贫户杜天朝家中，询问家庭收入、子女就学、帮扶措施落实等情况。他叮嘱当地负责同志，要聚焦疫情影响，全面梳理易发生返贫致贫的风险点，完善防止返贫的监测和帮扶机制，切实做到一户不漏、一人不落。王国生强调，脱贫攻坚已经到了最后冲刺阶段，要保持攻坚态势，坚持问题导向，聚焦剩余脱贫任务，抓紧抓实补短板强弱项，以过硬作风打好打赢脱贫攻坚收官战。

李亚、穆为民参加有关活动。(《河南日报》记者 李铮 冯芸)