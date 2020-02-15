洛阳“消夏畅游卡”线上已开售　9.9元畅游26个优质景区

5日，2020年9.9元游全城暨洛阳“消夏畅游卡”公益捐赠仪式举行。河南科技大学第一附属医院的医务工作者，作为首批受赠群体，获得1000张洛阳“消夏畅游卡”，持此卡可畅游26个景区、畅玩23个游乐项目。

5日，2020年9.9元游全城暨洛阳“消夏畅游卡”公益捐赠仪式举行。河南科技大学第一附属医院的医务工作者，作为首批受赠群体，获得1000张洛阳“消夏畅游卡”，持此卡可畅游26个景区、畅玩23个游乐项目。

日前，首届“洛阳·消夏旅游季”便民惠民活动启动，为消费者量身定制的“消夏畅游卡”一经上线，销售火热。“消夏畅游卡”涵盖洛阳及周边地区多个5A级、4A级景区及游乐体验项目，不仅包括白云山、尧山、神农山、青天河、神灵寨、木札岭等26个热门景区，还有倒盏村、十八屯、隋唐欢乐园、红山欢乐谷等23个游乐体验项目，票面总价值2000多元，活动期间仅售9.9元。

消费者可通过同程旅游、驴妈妈、京东、美团等平台凭身份证实名购买“消夏畅游卡”，同时，还可在抖音、快手平台上当红主播的直播间里购买。持卡游客在各大合作景区可通过出示身份证及电子卡验票后，免门票进入景区。“消夏畅游卡”需在2020年9月28日前激活使用。

据悉，首届“洛阳·消夏旅游季”活动由中国广电好行数字传媒、洛阳日报报业集团、河南省文化产业发展研究院联合洛阳地区多家文旅企业共同组织，由河南下班没旅游开发有限公司具体实施。活动期间将面向全国发行“消夏畅游卡”50万张，门票补贴近10亿元。

为了向曾经奋战在抗疫一线的医务工作者致敬，在昨日的仪式上，由好行传媒、洛报集团、建业定鼎府三方，共同向河南科技大学第一附属医院的医务工作者捐赠1000张“消夏畅游卡”，尽绵薄之力、表敬佩之心。

今年，突如其来的新冠肺炎疫情给旅游业带来了巨大冲击。“消夏畅游卡”的发行，在为大众提供出游实惠的同时，联动景区企业共度时艰，共同推动旅游业加快复苏，为洛阳经济稳增稳升贡献力量。(记者 李迎博)