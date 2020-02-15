洛阳济源旅游年票合二为一 助推洛济加速融合

记者5日从市旅游信息中心获悉，自7月1日洛阳、济源两地旅游年票实现一体化以来，两地市民纷纷点赞，旅游年票办理量不断增长，助力洛济两地加快融合发展，加速洛阳都市圈扩容。

记者5日从市旅游信息中心获悉，自7月1日洛阳、济源两地旅游年票实现一体化以来，两地市民纷纷点赞，旅游年票办理量不断增长，助力洛济两地加快融合发展，加速洛阳都市圈扩容。

为进一步推进洛阳周边城市一体化发展，让市民享受更大的惠民福利，经洛阳、济源两地旅游主管部门沟通协商，自7月1日起，洛阳、济源两地旅游年票合二为一，原有的济源旅游年票取消，同时在前期济源黄河三峡已纳入洛阳旅游年票景区的基础上，将王屋山、五龙口、小沟背、济渎庙等4个济源景区纳入洛阳旅游年票景区。两地旅游年票实现一体化后，价格为60元，景区增加到45家。

洛阳旅游年票直通车相关负责人介绍，自济源4个景区纳入旅游年票景区以来，激发了洛阳旅游年票用户的出游热情，“7月，我们往济源景区发团5次，每次100人的团很快就报满。小沟背景区山不高、能玩水，深受洛阳市民欢迎”。

两地旅游年票实现一体化，对济源市民来说是“重磅福利”。济源市民曹女士得知消息后，第一时间给自己和家人购买了旅游年票。“洛阳文化旅游资源丰富，不仅有龙门石窟、关林、白马寺等人文景观，还有白云山、龙潭大峡谷、鸡冠洞等各具特色的自然景观，很多景区去一趟就值回票价了，且两地车程仅一个多小时，年票在手说走就走，相当划算！”曹女士说。

市旅游信息中心相关负责人介绍，自两地旅游年票实现一体化以来，两地市民关注度高。据统计，今年7月，洛阳市旅游年票售卡85500张，刷卡进入景区156361人次；济源产城融合示范区设立6个线下办理点，售卡7500张，刷卡进入景区5000人次，两地旅游年票办理量均呈增长趋势。

“两地的旅游资源打通，对沿黄景区连片开发有着诸多好处。”我市旅游业内人士介绍，洛阳与济源共享黄河小浪底水利枢纽风景区，共饮黄河水的洛阳与济源可以利用小浪底将洛阳的龙潭大峡谷片区和济源的王屋山片区连接起来，形成合力、融合发展，在打造沿黄地区高端旅游品牌、保护传承弘扬黄河文化方面，有着得天独厚的地理优势。

洛阳、济源两地旅游年票合二为一，是洛济一体化在文旅方面迈出的坚实一步，也是落实省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会精神，建设洛阳都市圈的具体举措。下一步，洛阳、济源两地旅游主管部门将针对文旅合作共融作出进一步规划，收到“1+1>2”的效果。（记者 李冰 通讯员 刘岩峰）