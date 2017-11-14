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全国省辖市第二！洛阳24名学生成为空军飞行学员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-06 08:23

　　昨日，洛阳晚报记者从市招生考试中心获悉，今年我市招飞工作取得新突破：24名学生成为空军飞行学员，人数排名全国省辖市第二，其中1人入选清华大学“双学籍”飞行学员班。

　　24人通过空军招飞，来自我市14所高中

　　今年，全国计划面向高中毕业生招收空军飞行学员1530人，其中河南145人，洛阳共有24人通过选拔，他们分别来自我市14所高中。“我市通过选拔的人数排名全国省辖市第二。”市招生考试中心主任安林青介绍，这是我市自参加空军招飞以来的最好成绩。

　　在通过选拔的24名学生中，新安一高的李斌斌(理科，高考成绩665分)，入选清华大学“双学籍”飞行学员班。

　　此外，今年是海军第一年面向我市招收飞行学员，共5名学生通过选拔，具体信息待确定后，本报将第一时间公布。

　　想当空军、海军飞行学员，今年9月可报名

　　“空军、海军招飞都属于军校招生，飞行学员在校期间费用全免，家庭享受军属待遇。”安林青介绍，2021届洛阳高三学生若想参加招飞，可参考以下流程。

　　空军招飞：2020年9月至10月，向所在高中报名；2020年10月至11月，在洛阳参加初选；2020年12月至2021年5月，到济南参加复选；2021年6月至7月，到北京参加定选。

　　海军招飞：2020年9月，向所在高中报名；2020年9月至11月，在洛阳参加初检预选；2020年12月至2021年4月，到郑州参加全面检测；2021年6月至7月，到北京参加定选。

　　对此感兴趣的学生，可同时报名参加空军、海军招飞。需要提醒的是，即使未按上述流程参加空军、海军招飞，在高考成绩公布后，分数高、身体条件符合相关要求的学生，也可向市招生考试中心申请参加选拔。

　　“双学籍”飞行学员班是怎么回事？空军、海军每年从招收的飞行学员中，选拔部分高考成绩优异、体验飞行合格等的学生，进入清华大学、北京大学、北京航空航天大学，进行“双学籍”军地联合培养。因此，参加空军、海军招飞也是上清华、北大的重要途径之一。学生参加空军、海军招飞，身体条件符合相关要求，可获得60分左右的加分。2020年，清华、北大的空军、海军“双学籍”飞行学员班共在全国招收67人。市招生考试中心建议，想上清华、北大且热爱飞行事业、身体条件好的学生，可考虑参加招飞。

　　文科生也可报名，高考成绩须过一本线

　　针对招飞热点问题，市招生考试中心相关负责人进行解答。

　　●问：女生能报名参加空军、海军招飞吗？

　　答：目前，海军还没有招收女性飞行学员的计划，女生不能报名。空军一般每3年招收一次女性飞行学员，2019年面向全国招收了40名，其中我市有2名。

　　●问：文科生能报名参加空军、海军招飞吗？对文化课成绩要求如何？

　　答：文科生可以报名。2020年我市通过选拔的24名空军飞行学员中，就有4名文科生。需要提醒的是，清华、北大、北航“双学籍”飞行学员从理科生中选拔。

　　空军、海军招飞，均要求学生高考成绩过一本线。

　　●问：做过视力矫正手术，可参加空军、海军招飞吗？

　　答：不可以。空军招飞对身体条件的要求包括“身高164厘米至185厘米，双眼裸眼视力C字表均在0.8以上，未做过视力矫治手术，无色盲、色弱、斜视等”。

　　海军招飞要求包括“身高165厘米至185厘米，双眼裸眼视力C字表不低于0.8(相当于E字表1.0)，无色盲、色弱、斜视，未做过视力矫正术(如准分子手术、角膜塑形镜矫治等)”。

　　●问：还有其他机会成为飞行员吗？

　　答：有。根据往年情况，包括空军、海军招飞在内，考生有以下机会成为飞行员。

　　初中生：可报考面向全省应届初中毕业生招生的空军航空实验班、海军航空实验班。

　　高中生：可参加空军招飞、海军招飞、民航招飞。

　　大学生：军校应届本科毕业、年龄不超过24周岁的男生，可参加空军招飞；海军工程大学、航空工程学院、大连舰艇学院3所院校应届本科毕业男生，可参加海军招飞；25周岁(含)以下本科学历者，27周岁(含)以下硕士研究生学历者，29周岁(含)以下博士研究生学历者，可参加民航招飞。

　　●关于高招，如果您有问题，可通过以下方式联系我们。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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