洛阳今天阴天有分布不均匀的阵雨 气温25℃到30℃

今天白天，我市阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风2级到3级，气温25℃到30℃。

昨日下午，市气象局发布重要天气报告：受副热带高压边缘暖湿气流影响，8月1日到4日，我市大部分地区先后出现局地暴雨或大暴雨天气。预计6日到7日，受副热带高压南落和东移低槽的共同影响，我市有大雨，部分地区有暴雨，西南部山区局部有大暴雨并伴有短时强对流天气。主要降水时段在6日夜到7日，过程总降水量在30毫米到70毫米，局部地区在100毫米以上，需加强防范局地强降水可能引发的中小河流洪水、山洪地质灾害、农田渍涝及城市内涝等灾害。

据中国天气网消息，8月4日开启的强降水过程，或将是今年入汛以来北方地区最大范围的强降水过程，特点是降水时间长、影响范围大、降水极端性强、强对流天气活跃。为应对本轮强降水影响，中国气象局已启动重大气象灾害(暴雨)Ⅲ级应急响应。

今明两天，我市的具体天气情况如何？今天白天，我市阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风2级到3级，气温25℃到30℃。今天夜里到明天白天，我市阴天有中到大雨，部分地区有暴雨，西南部山区局部有大暴雨，并伴有短时强对流天气，偏东风3级左右，气温22℃到26℃。

气象部门提醒：进入8月，降水和强对流天气逐渐活跃，短时性和局地性明显，暴雨防御难度较大。在暴雨发生过程中，有关部门要做好短时极端降水的防御工作，特别是城市内涝、山区山洪和泥石流灾害防御工作，因为它们能在短时间内快速形成灾害。公众需增强灾害防范意识，及时关注最新天气预报预警信息。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖 实习生 行雯睿）