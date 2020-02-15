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洛阳市第二届全民健身运动会部分赛事接受报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-05 20:59

　　洛阳市第二届全民健身运动会部分赛事报名工作已启动，无论您是健身高手，还是“运动小白”，我们都期待您的加入。席位有限，请尽快报名哦！

　　象棋

　　比赛时间：2020年8月12日-16日

　　报名时间：即日起至2020年8月8日18时

　　竞赛内容：象棋个人赛、象棋团体赛

　　报名方式：

　　1.各市直机关代表队通过市直机关工委报名，一家单位限报一支参赛队；

　　2.企事业单位代表队通过市总工会报名，一家单位限报一支参赛队；

　　3.各县(市、区)代表队须有参加预选比赛的秩序册、成绩册等证明材料，方可报名；

　　4.个人报名参赛时，有网络报名、线下报名两种方式。通过网络报名，可登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“象棋个人赛”进行报名；通过线下报名，可将姓名、身份证号码、联系方式以短信方式发送至报名联系人，或填写报名表发送至指定邮箱。

　　报名联系人：魏宪立

　　联系电话：13693799028

　　电子邮箱：1790623250qq.com

　　轮滑

　　比赛时间：2020年8月15日-16日

　　报名时间：即日起至2020年8月10日24时

　　竞赛内容：根据不同组别，设置有自由式轮滑、速度轮滑和陆地冰球项目

　　报名方式：

　　1.俱乐部及单位可登录网址：http://bm.ydh800.cn，输入运动会代码“AMYN”进行报名；

　　2.个人须网络报名，登录“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“轮滑比赛”进行报名。

　　体育舞蹈

　　比赛时间：2020年8月22日-23日

　　报名时间：2020年8月5日-15日

　　竞赛内容：根据不同组别，设置有体育舞蹈、街舞、中国舞

　　报名方式：

　　各单位及个人须将填写好的比赛报名表电子版发送至以下指定邮箱。

　　1.体育舞蹈(国标舞)

　　邮箱：1290841001@qq.com

　　2.街舞

　　邮箱：420669476@qq.com

　　3.中国舞

　　邮箱：23147966@qq.com

　　需要注意的是，以上赛事的报名者，须持有二代身份证、在洛工作证明等相关身份证明；经县级以上(含县级)医务部门出具的健康证明；年龄在5至65岁(2015年12月31日前出生至1955年12月31日后出生)之间。同时，比赛期间洛康码需为“绿码”，体温检测不超过37.3℃，方可参赛。另外，参赛队员需自行办理赛事期间人身意外伤害保险，并签订自愿参赛责任书，比赛活动过程中安全责任自负。>>>>更多报名要求请点击查看

　　本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，将于8月8日开幕，11月底结束，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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