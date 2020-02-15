大雨、暴雨、大暴雨……洛阳发布重要天气报告

受副热带高压边缘暖湿气流影响，8月1日到4日，我市大部分地区先后出现局地暴雨或大暴雨天气。

今天下午，洛阳市气象局发布重要天气报告：

受副热带高压边缘暖湿气流影响，8月1日到4日，我市大部分地区先后出现局地暴雨或大暴雨天气。

预计6日到7日，受副热带高压南落和东移低槽的共同影响，我市有大雨天气，部分地区有暴雨，西南部山区局部有大暴雨并伴有短时强对流天气。主要降水时段在6日夜里到7日，过程总降水量在30毫米到70毫米，局部地区在100毫米以上，最大小时雨强50毫米左右。需加强防范局地强降水可能引发的中小河流洪水、山洪地质灾害、农田渍涝及城市内涝等灾害。

【天气预报】

今天夜里，阴天有分散性阵雨或雷阵雨。

6日：阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，傍晚到夜里有中阵雨或雷阵雨，局部暴雨并伴有短时强对流天气，气温25℃～30℃。

7日：阴天有大雨，部分地区暴雨，西南部山区局部有大暴雨并伴有短时强对流天气，气温22℃～26℃。

8日：阵雨转多云，南部局部地区有大雨，气温21℃～29℃。

(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)