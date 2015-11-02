祝贺！洛阳杨金安当选2020年河南“最美职工”

洛报融媒记者今日从洛阳市总工会获悉，由中共河南省委宣传部、河南省总工会联合选树的10名2020年河南“最美职工”近日正式发布。来自洛阳的中信重工机械股份有限公司铸锻公司冶炼车间50吨电炉班班长杨金安当选。

洛报融媒记者今日从洛阳市总工会获悉，由中共河南省委宣传部、河南省总工会联合选树的10名2020年河南“最美职工”近日正式发布。来自洛阳的中信重工机械股份有限公司铸锻公司冶炼车间50吨电炉班班长杨金安当选。

为加强新时代公民道德精神、劳动精神、工匠精神，今年2月，中共河南省委宣传部、河南省总工会决定联合开展选树宣传河南“最美”职工活动。活动历时5个月，经过层层筛选、投票，最终确定了10名河南“最美职工”。这是河南首次在全省范围内开展“最美职工”选树宣传活动。

杨金安是首届中原大工匠。在36年的炉前工作中，在熬夜、噪音、高温辐射的工作环境下，他直面考验，参与了中国航天钢、中国航母钢、中国核电钢、超临界转子钢、石化加氢用钢等多种型号特种钢的冶炼工作，并建立起一套属于自己的炼钢宝典和创新创效的大数据库。他经验丰富，仅靠肉眼识别，就能判断出一炉钢水的温度和含碳量，并和控制室显示器的数据相差无几。近年，杨金安带领的50吨电炉班，冶炼合格钢水产量已占冶炼车间总钢水量的70%。他以“6S管理”“标准化”为手段，以劳动竞赛为契机，激发班组员工干劲，使生产效率大幅提高。他通过优化操作法，提高炉体寿命，年节约耐火材料102万元；通过加强精细化配料，实现效益900余万元；通过规范上、下注钢锭操作法，创效200余万元。他锐意创新，不断探索，带领工作室成员完成重大攻关课题研究10余项，主导完成课题攻关近20项，整理研究创新了一批先进的操作法。此外，他还带领“创客”团队两创国内行业记录，用实际行动长了中国钢铁工人的志气，擦亮了中国制造的金字招牌。

杨金安等10名河南“最美职工”彰显了河南广大职工刻苦钻研、精益求精、追求卓越、争创一流的职业素养，展现了中原儿女与时俱进、开拓创新、顽强拼搏、自强不息的精神风貌，为全省广大职工群众树立了榜样。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙雪芹 实习生 郜骏雅 文/图）