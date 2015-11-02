洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

祝贺！洛阳杨金安当选2020年河南“最美职工”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-05 17:57

　　洛报融媒记者今日从洛阳市总工会获悉，由中共河南省委宣传部、河南省总工会联合选树的10名2020年河南“最美职工”近日正式发布。来自洛阳的中信重工机械股份有限公司铸锻公司冶炼车间50吨电炉班班长杨金安当选。

　　为加强新时代公民道德精神、劳动精神、工匠精神，今年2月，中共河南省委宣传部、河南省总工会决定联合开展选树宣传河南“最美”职工活动。活动历时5个月，经过层层筛选、投票，最终确定了10名河南“最美职工”。这是河南首次在全省范围内开展“最美职工”选树宣传活动。

　　杨金安是首届中原大工匠。在36年的炉前工作中，在熬夜、噪音、高温辐射的工作环境下，他直面考验，参与了中国航天钢、中国航母钢、中国核电钢、超临界转子钢、石化加氢用钢等多种型号特种钢的冶炼工作，并建立起一套属于自己的炼钢宝典和创新创效的大数据库。他经验丰富，仅靠肉眼识别，就能判断出一炉钢水的温度和含碳量，并和控制室显示器的数据相差无几。近年，杨金安带领的50吨电炉班，冶炼合格钢水产量已占冶炼车间总钢水量的70%。他以“6S管理”“标准化”为手段，以劳动竞赛为契机，激发班组员工干劲，使生产效率大幅提高。他通过优化操作法，提高炉体寿命，年节约耐火材料102万元；通过加强精细化配料，实现效益900余万元；通过规范上、下注钢锭操作法，创效200余万元。他锐意创新，不断探索，带领工作室成员完成重大攻关课题研究10余项，主导完成课题攻关近20项，整理研究创新了一批先进的操作法。此外，他还带领“创客”团队两创国内行业记录，用实际行动长了中国钢铁工人的志气，擦亮了中国制造的金字招牌。

　　杨金安等10名河南“最美职工”彰显了河南广大职工刻苦钻研、精益求精、追求卓越、争创一流的职业素养，展现了中原儿女与时俱进、开拓创新、顽强拼搏、自强不息的精神风貌，为全省广大职工群众树立了榜样。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙雪芹 实习生 郜骏雅 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 厉害啦！今年洛阳空军招飞录取人数位...
  • 洛阳这些退役路灯再“上岗” 实现了...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 天津老人来洛寻亲遇“知情人” 不到半...
  • “洛阳造”电动自走式秧苗剪叶机受市...
  • 洛阳将打造中西部地区5G+融合创新示范...
  • 洛阳市李城桥九都路互通立交工程主体完工
  • “蓝精灵”水下考古初试身手 揭开宋代...
  • 跨省游恢复后，洛阳是河南最受欢迎的...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月4日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    八路军驻洛办事处纪念...
    洛阳开展“五不一让”...
    洛阳市李城桥九都路互...
    伊川鸦岭镇：岭上硒椒...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605