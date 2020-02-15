跨省游恢复后，洛阳是河南最受欢迎的旅游目的地

8月4日，携程发布《河南跨省安心游人气报告》显示，跨省游恢复后，前来河南旅游的外省游客量增长超一倍。最受欢迎目的地TOP10中，洛阳位居榜首，栾川、嵩县榜上有名！

8月4日，携程发布《河南跨省安心游人气报告》显示，跨省游恢复后，前来河南旅游的外省游客量增长超一倍。最受欢迎目的地TOP10中，洛阳位居榜首，栾川、嵩县榜上有名！

跨省游开放后，河南的旅游市场逐步得到恢复，全国游客的强烈旅游需求开始得到释放。携程数据显示，来河南旅游的人数比跨省游恢复前增长了一倍以上，最受欢迎的十大目的地分别为：洛阳、焦作、栾川、修武、郑州、林州、新乡、舞钢、卢氏、嵩县。

数据显示，跨省游恢复后，来河南旅游的外省(直辖市)游客人气排名前十位分别是：山东、山西、湖北、河北、上海、陕西、安徽、广东、江苏、云南。

成绩的背后，得益于洛阳在文化旅游领域的持续发力。

作为国务院首批公布的历史文化名城，今年以来，为了促进文旅行业全面复苏，满足文旅消费需求，洛阳不断创新旅游产品、丰富消费业态、推出优惠政策。

持续打造“古都夜八点，相约洛阳城”文旅消费品牌，推动“吃住行游购娱康演”提质扩面，统筹提升“夜经济、夜品位、夜美丽”，龙门石窟、隋唐洛阳城、老城十字街、洛邑古城、西工小街等已成为洛阳夜间网红打卡地。

在跨省团队游恢复后，洛阳迅速启动2020享游洛阳暑期文化旅游活动，推出“遇见洛阳，邂逅清凉”“研学洛阳，读懂中国”“自游洛阳，乐享山水”三大系列百余项文旅活动，面向游客发放价值3亿元文旅消费券，针对省外团队实行门票和酒店优惠。

在郑州举办“遇见洛阳 邂逅清凉”2020年洛阳文化旅游(郑州)推介会，向全国游客发出邀请。积极推出“穿越五千年”华夏文明溯源之旅、“奇境栾川”山水地质研学之旅等17条研学旅行线路，叫响“研学洛阳、读懂中国”研学旅行品牌。针对老年游客和儿童群体，策划推出“快乐星期三”文旅消费日活动，部分景区、酒店及民宿每周三给予最高三折的优惠。

游古城、品文化、逛山水、享清凉、看演艺、尝美食……快来“遇见洛阳邂逅清凉”吧！(洛报融媒记者 李冰 文/图)