洛阳开展“五不一让”专项整治行动　营造文明有序道路交通环境

洛报融媒记者今日从洛阳市文明办获悉，即日起，洛阳市持续开展文明交通“五不一让”专项整治行动，大力倡导“不乱停乱放、不闯红灯、不违规会车、不车窗抛物、驾车不接打手持电话，机动车主动礼让行人”的交通行为，为洛阳副中心城市建设营造文明、有序的城市道路交通环境。

洛报融媒记者今日从洛阳市文明办获悉，即日起，洛阳市持续开展文明交通“五不一让”专项整治行动，大力倡导“不乱停乱放、不闯红灯、不违规会车、不车窗抛物、驾车不接打手持电话，机动车主动礼让行人”的交通行为，为洛阳副中心城市建设营造文明、有序的城市道路交通环境。

根据专项整治行动方案：公安交警要严查“机动车乱停乱放，机动车不礼让斑马线，行人、非机动车闯红灯”违法行为，形成高压态势；对公务用车、公交车、出租车、网约车、快递外卖车辆违反“五不一让”的，公安交警在依法处罚的同时，要采集汇总车辆信息，通过“双微”等媒体向社会曝光；各相关单位要面向社会持续开展宣传教育，使“五不一让”文明交通创建活动深入人心；公安交警要对交通标志标线破损、磨损、不清晰，交通护栏缺失、损毁等问题迅速整改，为文明出行创造良好道路通行条件；9月30日前，在西工区王府井、洛龙区泉舜购物广场等周边，试点建设停车泊位电子信息宣传诱导屏，实时公布停车位数量等信息，提高停车宣传引导的信息化水平。