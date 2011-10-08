洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳开展“五不一让”专项整治行动　营造文明有序道路交通环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-05 16:11

　　洛报融媒记者今日从洛阳市文明办获悉，即日起，洛阳市持续开展文明交通“五不一让”专项整治行动，大力倡导“不乱停乱放、不闯红灯、不违规会车、不车窗抛物、驾车不接打手持电话，机动车主动礼让行人”的交通行为，为洛阳副中心城市建设营造文明、有序的城市道路交通环境。

　　根据专项整治行动方案：公安交警要严查“机动车乱停乱放，机动车不礼让斑马线，行人、非机动车闯红灯”违法行为，形成高压态势；对公务用车、公交车、出租车、网约车、快递外卖车辆违反“五不一让”的，公安交警在依法处罚的同时，要采集汇总车辆信息，通过“双微”等媒体向社会曝光；各相关单位要面向社会持续开展宣传教育，使“五不一让”文明交通创建活动深入人心；公安交警要对交通标志标线破损、磨损、不清晰，交通护栏缺失、损毁等问题迅速整改，为文明出行创造良好道路通行条件；9月30日前，在西工区王府井、洛龙区泉舜购物广场等周边，试点建设停车泊位电子信息宣传诱导屏，实时公布停车位数量等信息，提高停车宣传引导的信息化水平。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳将集中清理城市区内“僵尸...
  • 洛阳保障性住房“幸福城”靓姿初现
  • 洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 厉害啦！今年洛阳空军招飞录取人数位...
  • 洛阳这些退役路灯再“上岗” 实现了...
  • 定了！洛阳社区卫生服务中心也要建发...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • “洛阳造”电动自走式秧苗剪叶机受市...
  • 天津老人来洛寻亲遇“知情人” 不到半...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月4日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛龙区康乐游园建成开...
    “洛阳造”车轮钢圈远...
    【组图】“十五的月亮...
    伊滨区伊河湿地：生态...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605