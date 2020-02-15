厉害啦！今年洛阳空军招飞录取人数位居全国第二

洛阳空军飞行员录取工作再传捷报！今日，洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，今年洛阳空军招飞录取工作创历史最好成绩:共有24人被空军航空大学录取，位居全国第二；其中一名学生入围清华、北大双学籍班。
洛阳空军飞行员录取工作再传捷报！今日，洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，今年洛阳空军招飞录取工作创历史最好成绩:共有24人被空军航空大学录取，位居全国第二；其中一名学生入围清华、北大双学籍班。
据介绍，今年被录取的学生来自洛阳市6个县及市区14所中学。
飞行员是国家的宝贵资源，而空军招飞工作则是一项战略工程。这些被录取的考生，经过几年的培养，将成为空军战斗力的主体，为捍卫我国蓝天、巩固国防，发挥重要作用。（洛报融媒记者 孟山）
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