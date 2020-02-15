今天是洛阳籍艺人王一博的生日 粉丝以偶像之名助力公益之行

8月5日，是从洛阳走向耀眼舞台的正能量“爱豆”(注：有人格魅力的偶像艺人，英文idol的音译)王一博的生日。在生日前夕，很多受到王一博坚忍、认真、热心公益等感染的人，在过好自己生活的同时，选择以王一博粉丝的名义，用参与公益行动的方式表达心意，以偶像之名，助力公益之行。

8月5日，是从洛阳走向耀眼舞台的正能量“爱豆”(注：有人格魅力的偶像艺人，英文idol的音译)王一博的生日。在生日前夕，很多受到王一博坚忍、认真、热心公益等感染的人，在过好自己生活的同时，选择以王一博粉丝的名义，用参与公益行动的方式表达心意，以偶像之名，助力公益之行。

王一博粉丝进行公益捐助(资料图片)

出发：从洛阳走向世界的“爱豆”

王一博1997年出生于洛阳，从13岁接触舞蹈到远赴国外成为练习生，经过数年努力、沉淀，如今的王一博，是歌手、演员、主持人、职业摩托车赛车手，也是很多人眼中各方面都很优秀的“爱豆”。

“王一博是一个特别能坚持、特别能吃苦的孩子，他的成功是有迹可循的。”洛阳市二十三中的英语教师樊瑾一直为自己的学生感到骄傲，在她的印象里，王一博一直是低调、努力的人，不争不抢，但不服输，学舞一年，就能出色完成学校交付的慰问演出任务，“这个孩子特别真诚、不忘本，成名之后回洛阳，还特意回学校看看。”

成长：“逆境之路看到未来，摔倒以后站得起来”

“逆境之路看到未来，摔倒以后站得起来，如果每天活得左顾右盼，还能谈什么生命的精彩……”这是王一博单曲《无感》中的一句歌词，也是他一路走来的心路自述。王一博的成名之路并非一帆风顺，面对质疑，他不断练习，不断努力，最终做到了“让别人说不出‘不’就好了”。

更难能可贵的是，拥有诸多标签的他，把每一个“斜杠身份”(注：拥有多个职业和身份)都做到了专业级别。

作为歌手，王一博演唱的《无感》《给妈咪》《因为我们在一起》等数十首单曲，都取得不错的成绩；作为演员，出演的《大话西游3》《陈情令》《陪你到世界之巅》等多部影视剧均受到了广泛好评；做主持人，参与主持热门综艺节目《天天向上》，并连续4年担任湖南卫视跨年演唱会主持人；2019年成为职业摩托车赛车手，同年8月，在珠海参加亚洲公路摩托车赛正赛，获得了D组新秀组第一、混合组全场第二的成绩；在坚持最久、努力最多的舞蹈方面，王一博每支舞蹈都带给观众青春、震撼的感受……

“不专业是因为练习得不够，做一行要认真”“业务能力是别人拿不走的资本”……对于喜欢王一博的人来说，闪闪发光的成绩，只是他付出努力后应得回报，这些只言片语背后清醒理智、坚忍自信、努力认真的生活态度，是最让人佩服、尊重的人格魅力。

面对越来越多的喜爱，王一博依然清醒理智，并提醒大家“先过好自己的生活”。

王一博粉丝获得的捐赠证书(资料图片)

光芒：讷言敏行不忘初心

舞台上发光、生活中内敛、话不多……这是很多人对王一博的评价，而在话不多的背后，是他用行动展示出“任何事都要做到极致”的决心，对待公益事业，王一博一直是讷言敏行。

湖南明星志愿消防救援队队员、中华儿慈会爱健康专项基金爱心大使、榜样阅读公益人、书路爱心计划倡导者……在专注提升自己专业水准的同时，王一博不断关注、践行公益事业。2019年，王一博成为家乡洛阳的消防宣传公益大使。

成名之后的王一博，有合适机会就认真地说：“我的家乡是河南洛阳，希望大家来看龙门石窟、牡丹，还可以喝牛肉汤，免费加汤。”

有人形容王一博——浓墨重彩地做，轻描淡写地说。

“我们也要做能奋斗、能吃苦、特别能坚持的好青年。”王一博的态度，感染着众多关注、喜欢着他的人们。从关注流浪猫、狗，到帮扶贫困家庭；从为灾区捐款捐物，到努力筹建希望小学。越来越多的人，选择用公益的方式，响应号召。

“无论喜欢谁、无论多喜欢，我们首先都是独立的个体，在做好自己事情的同时，力所能及地做公益，这是感谢王一博带给我们积极力量的一种方式。”在王一博生日前夕，全国各地喜欢他的人纷纷用做公益的方式表达对王一博的喜爱和认可，他们在公益路上携手同行，聚沙成塔。

网友热评

bobogru-(31岁洛阳)：关注王一博1年多，被他的业务能力和人格魅力吸引。他身上坚持、坚强、坚忍等珍贵的品质，让我知道什么是“让流量配得上正能量”。每当在工作生活中遇到困难，我就会想到一博凡事做就要做到最好的态度，也算是对自己的一种激励吧。他是我的榜样，也是“别人家的小孩”，以后在我教育自己孩子的时候，会去关注孩子真正的爱好是什么，同时培养孩子做事认真钻研、少说多做、面对困难不退缩的品质。

@陆沉沉沉(21岁湖州)：王一博对什么事都很坚持，比如他对滑板、摩托车的热爱，这种热爱与坚持，让我想成为更好的自己，也给我更多动力。他虽然外表是个“酷boy”，其实内心很柔软，并且会做各种公益活动。我以前对公益的关注不是很多，喜欢一博之后，就自发跟着他做公益了，以后也会继续跟着他做对社会有贡献的事情。

乘小猪(17岁苏州)：自从关注王一博，就深感什么叫台上一分钟，台下十年功，他是在真的努力做好自己热爱的事情。现在，我又拿起了曾经放下的梦想，不求像他那样做到极致，但也有了坚持的动力。学习之余，我也会力所能及地做些公益活动，之前的我挺内向的，现在朋友变多了，我更开朗了，学习成绩也比之前稳定了。

水水(36岁洛阳)：我是因为王一博饰演的蓝湛才开始关注他的，能感觉到他很用心地演绎这个角色，从这个角色上，我看到了这个少年身上清冷的气质，这在如今喧嚣的环境中，特别难得。

小梁(22岁重庆)：去年夏天偶然看到了王一博跳舞的视频，觉得这个男生跳舞真厉害，慢慢了解后，发现他是一个很有想法、目标的人，觉得他活成了很多人想活成的样子。王一博喜欢一个东西就会把它做到极致，我也是这样，有自己明确的目标，把想做的事做到最好，而身边这样的人太少了，更觉得他这一点很珍贵。(凤轩 晓燚)