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2020年晚报阳光助学活动进行中 符合条件者可报名申请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-05 09:19

　　2020年晚报阳光助学活动启动以来，不少考生与家长拨打热线电话咨询，一些爱心企业也关注此事。昨日，一家教育培训机构洛阳负责人联系我们，愿意拿出万元爱心款资助5名贫困学生。

　　他们愿资助5名学生，并愿意捐赠课程

　　为帮助家庭困难的学子解决大学学费难题，2020年晚报阳光助学活动启动，全城寻找品学兼优的贫困学子。消息刊发后，我们接到不少学生与家长的电话，咨询申请阳光助学金的条件与流程。一些爱心企业也与我们联系，表达了想参与此次公益活动、资助贫困学生的意愿，北京国音红杉树教育科技有限公司(下称红杉树智能英语)洛阳直营校区便是其中之一。（>>>2020年晚报阳光助学活动启航 期待更多爱心单位、企业与个人加入

　　“我们只是想尽一点绵薄之力。”昨日，红杉树智能英语洛阳负责人张先生说，洛阳直营校区创办于2010年，是红杉树智能英语全国第一家样板校，主要服务对象是中小学生，目前在洛共有12家中小学校区，分布于市区及3个县区。他们自进驻洛阳以来，积极参与各类公益活动，比如2017年为洛宁县方村小学捐赠一间电教室，给学生捐赠学习、体育用品等。最近，他们看到相关报道后，愿意拿出万元爱心款，资助5名贫困学生。此外，他们还愿意为贫困学生捐赠英语四、六级培训的相关课程。

　　符合条件者可报名申请

　　2020年晚报阳光助学活动由洛阳市慈善总会、河南省金鑫爱心教育基金会、洛报爱心帮扶中心发起，中原公益团体联合会和洛阳晚报爱心企业联盟鼎力支持，《洛阳日报》《洛阳晚报》《洛阳晚报》微矩阵和“洛报幸福”微信公众号给予媒体支持。如果您或者您的亲友想申请阳光助学金，须符合相关条件。

　　我们将对申请人的资料进行审核，并入户走访，对贫困学子的录取情况与家庭情况进行摸底，确定资助名单后将通过晚报公示，并接受群众监督，对经举报查实不符合条件者，立即取消其受助资格。

　　公布每一笔捐款，欢迎爱心企事业单位与个人加入

　　本活动欢迎爱心企事业单位和个人加入，想代表企事业单位或个人奉献爱心的，可以联系洛报爱心帮扶中心及洛阳市慈善总会。

　　秉承公开、公正的原则，今年所有善款将汇至洛阳市慈善总会账号，捐款千元以上均可开具抵税发票，每一笔捐款都将在助学金集中发放时进行公示。我们期待更多的爱心企事业单位与个人加入，共圆贫困学子的求学梦。

　　申请阳光助学金条件

　　1. 2020年参加高考的洛阳籍考生，原则上以考取本科院校的应届高中毕业生为主，特殊情况大专生也可申请，申请学生须符合品学兼优、家庭贫困的条件。

　　2. 须提供本人身份证、户口簿、录取通知书和高中毕业证书复印件，低保证明或户口所在街道(乡镇)以上民政部门出具的贫困证明，或本人家庭是建档立卡的贫困户。

　　3. 对公益活动有一定的参与度、关注度。

　　提交申请操作流程

　　1. 扫二维码下载洛报爱心帮扶中心2020阳光助学申请表。

　　2. 按规定填写并准备相关材料，递交至洛报爱心帮扶中心办公室(开元大道218号1608室)。

　　咨询电话65156112 65156002 (记者 魏巍 实习生 刘梦格)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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