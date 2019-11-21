洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

温敏：亲历中原突围 创作纪实文学

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-05 08:35

温敏近照(受访者供图)

　　“我是中原突围战役的亲历者，算得上是‘活化石’啦！”4日，温敏老人在电话里笑着告诉记者。

　　温敏是伊川县吕店镇温沟村人，今年89岁，目前住在郑州。1941年，太岳军分区将地下联络站设在其家中。温敏的母亲、哥哥等人都是党员，在家人的影响下，温敏12岁即参加掩护地下党员工作。

　　温敏回忆，1944年，侵华日军曾两次来到温沟村，烧毁了她家的房子。听说皮定均带着八路军来了，她很想参军打鬼子。于是，时年13岁的她背着家人，拿包袱装了几件衣服，就参军去了。

　　1945年5月，河南军区司令员王树声的部队到达登封，温敏被编入河南军区六支队，这支部队和皮定均的一支队联手，打响豫西军民对日寇的最后一战。我军战士们架云梯攻破城防，与日伪军展开4个多小时激烈的巷战。温敏不仅在战斗中抬担架，救伤员，还是冲锋在前的宣传员。登封战役后，她光荣入党，年龄只有14岁。

　　“登封战役结束后，当地老百姓都来慰问我们。有人将一个煮熟的鸡蛋塞到我手里，这是我人生中第一次吃鸡蛋，到现在都记得特别清楚。”温敏说。

　　抗战胜利后，河南军区部队在南阳桐柏与新四军五师等会合，成立了中原军区，李先念任司令员，王树声任副司令员，中原解放区成为全国解放区的前沿及战略枢纽。“得中原者得天下”，国民党10个整编师30余万兵力，对我中原军区6万解放军发起了大规模的包围和进攻。

　　1946年6月26日，根据中共中央和中央军委的指示，中原军区部队开始突破国民党军重兵包围，进行战略转移，即中原突围。

　　当时，温敏被编入中原军区一纵三旅政治部宣传队任宣传员，年仅15岁。她回忆，中原突围主要分为南、北两路。温敏所在的一纵1万多名将士在南路，于1946年6月26日晚10时冒着大雨出发，一路向西突围。部队到达平汉铁路(又称京汉铁路)王家店时，遭到敌军拦截。经过激烈战斗，南路军突破了敌人的第一道防线——平汉铁路。

　　温敏随部队飞越平汉铁路，强渡襄河，挺进鄂西北。战士们昼夜急行军，走着走着就会睡着。他们没有吃的，一路靠野菜、野果充饥。有一天晚上，部队行至一密林深处，露宿待命。极度疲劳的温敏倒下就睡，醒来一看，头底下枕着的竟是敌军的尸体。

　　“战争是残酷的，我所在的宣传队有8名女战士，其中7人在突围中不幸牺牲，我是唯一的幸存者。”温敏说，中原突围的惨烈和悲壮，让她永难忘。

　　中原突围之后，温敏历任宣传员、干事、科长、处长。温敏1992年离休，离休前任河南省政协提案委员会专职副主任、省政协六届委员会委员，先后荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的中国人民抗日战争胜利60周年、70周年纪念章。

　　离休后，温敏致力于撰写纪实文学，记录她所经历的抗日战争和解放战争，曾出版图书《传奇司令和他的传奇团长——皮定均与裴子明的传奇故事》，还曾发表《战火中三遇王树声大将》《中原突围纪事》等数十篇文章，铭记“为老百姓谋幸福”的初心。（记者 余子愚 通讯员 王红晖）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳将集中清理城市区内“僵尸...
  • 洛阳保障性住房“幸福城”靓姿初现
  • 洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“...
  • 定了！洛阳社区卫生服务中心也要建发...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 27项比赛 持续至11月！洛阳市第二届全...
  • 诚信经营！洛阳多个市场、企业和商户...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • 中国邮政储蓄银行洛阳市分行公告
  • 老城区人民法院公开宣判一起涉恶案件
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月3日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛龙区康乐游园建成开...
    “洛阳造”车轮钢圈远...
    【组图】“十五的月亮...
    伊滨区伊河湿地：生态...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605