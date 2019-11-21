温敏：亲历中原突围 创作纪实文学

温敏是伊川县吕店镇温沟村人，今年89岁，目前住在郑州。1941年，太岳军分区将地下联络站设在其家中。温敏的母亲、哥哥等人都是党员，在家人的影响下，温敏12岁即参加掩护地下党员工作。

温敏近照(受访者供图)

“我是中原突围战役的亲历者，算得上是‘活化石’啦！”4日，温敏老人在电话里笑着告诉记者。

温敏是伊川县吕店镇温沟村人，今年89岁，目前住在郑州。1941年，太岳军分区将地下联络站设在其家中。温敏的母亲、哥哥等人都是党员，在家人的影响下，温敏12岁即参加掩护地下党员工作。

温敏回忆，1944年，侵华日军曾两次来到温沟村，烧毁了她家的房子。听说皮定均带着八路军来了，她很想参军打鬼子。于是，时年13岁的她背着家人，拿包袱装了几件衣服，就参军去了。

1945年5月，河南军区司令员王树声的部队到达登封，温敏被编入河南军区六支队，这支部队和皮定均的一支队联手，打响豫西军民对日寇的最后一战。我军战士们架云梯攻破城防，与日伪军展开4个多小时激烈的巷战。温敏不仅在战斗中抬担架，救伤员，还是冲锋在前的宣传员。登封战役后，她光荣入党，年龄只有14岁。

“登封战役结束后，当地老百姓都来慰问我们。有人将一个煮熟的鸡蛋塞到我手里，这是我人生中第一次吃鸡蛋，到现在都记得特别清楚。”温敏说。

抗战胜利后，河南军区部队在南阳桐柏与新四军五师等会合，成立了中原军区，李先念任司令员，王树声任副司令员，中原解放区成为全国解放区的前沿及战略枢纽。“得中原者得天下”，国民党10个整编师30余万兵力，对我中原军区6万解放军发起了大规模的包围和进攻。

1946年6月26日，根据中共中央和中央军委的指示，中原军区部队开始突破国民党军重兵包围，进行战略转移，即中原突围。

当时，温敏被编入中原军区一纵三旅政治部宣传队任宣传员，年仅15岁。她回忆，中原突围主要分为南、北两路。温敏所在的一纵1万多名将士在南路，于1946年6月26日晚10时冒着大雨出发，一路向西突围。部队到达平汉铁路(又称京汉铁路)王家店时，遭到敌军拦截。经过激烈战斗，南路军突破了敌人的第一道防线——平汉铁路。

温敏随部队飞越平汉铁路，强渡襄河，挺进鄂西北。战士们昼夜急行军，走着走着就会睡着。他们没有吃的，一路靠野菜、野果充饥。有一天晚上，部队行至一密林深处，露宿待命。极度疲劳的温敏倒下就睡，醒来一看，头底下枕着的竟是敌军的尸体。

“战争是残酷的，我所在的宣传队有8名女战士，其中7人在突围中不幸牺牲，我是唯一的幸存者。”温敏说，中原突围的惨烈和悲壮，让她永难忘。

中原突围之后，温敏历任宣传员、干事、科长、处长。温敏1992年离休，离休前任河南省政协提案委员会专职副主任、省政协六届委员会委员，先后荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的中国人民抗日战争胜利60周年、70周年纪念章。

离休后，温敏致力于撰写纪实文学，记录她所经历的抗日战争和解放战争，曾出版图书《传奇司令和他的传奇团长——皮定均与裴子明的传奇故事》，还曾发表《战火中三遇王树声大将》《中原突围纪事》等数十篇文章，铭记“为老百姓谋幸福”的初心。（记者 余子愚 通讯员 王红晖）