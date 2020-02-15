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洛阳各县（市）区政协建设协商议事平台 群众有事好商量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-05 08:34

　　“农贸市场车辆乱停乱放，建议加大整治力度。同时，建议多设立一些‘惠农摊位’，并适当减免摊位费，鼓励‘地摊经济’发展……”

　　“‘惠农摊位’的建议很好，我们采纳。对于车辆违停乱象，我们会加强常态化管理，并合理规划临时停车位，尽快疏导车辆拥堵现象。”

　　近日，在孟津县政协会盟镇联络处“有事好商量”协商议事会上，镇农贸大市场商户代表陆义波与镇市场监管所负责人来了一次“有事好商量”。

　　针对镇区改造提升后如何更好地实施精细化管理，孟津县政协会盟镇联络处充分发挥“有事好商量”协商议事平台作用，组织政协委员、商户群众代表，在绿化提升、市场摊位设置、垃圾分类处理、文明商户评比等方面，向镇党委政府建言献策。

　　“‘有事好商量’这个平台起到了凝心聚力的作用。”会盟镇市场监管所一位负责人说，来参加议事会前，他心里还有点打鼓，担心工作没做好，政协委员和商户代表会揭短亮丑，来之后才明白，“商量”才是关键。

　　去年，孟津县政协探索建立基层“有事好商量”协商议事平台，对协商议事中的各个环节进行了规范，出台了工作实施细则。目前，这种“有事好商量”协商议事平台已覆盖该县各乡镇。

　　无独有偶。7月15日，老城区首家“有事好商量”协商议事平台在该区邙山街道办事处正式挂牌成立。挂牌仪式结束后，政协委员、交警、党员代表、群众代表围绕“道北七路与经五路道路交通环境问题”展开协商讨论。据介绍，老城区结合工作实际，将邙山街道办事处、西关街道办事处和邙山街道办事处苏滹沱村、西关街道办事处龙城嘉园社区作为首批民主协商议事“有事好商量”平台建设试点。

　　有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛。市政协有关负责人介绍，去年以来，在市政协的指导下，我市各县(市)区政协积极推进“有事好商量”协商议事平台建设，传播了“好声音”、形成了“金点子”、画出了“同心圆”，成为协商议政的又一很好平台。（记者 李三旺 通讯员 郑战波 石智卫 陆航）
[ 责任编辑：崔利利]
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