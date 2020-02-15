纾困惠企增活力 拥抱经济新蓝海 ——全市地企合作2020年第二次联席会议解读

地企合作是洛阳立足地方发展和企业需要，打通双方对接融合发展通道的有效抓手，也是在危机中育新机、于变局中开新局，实现转型发展高质量发展的关键一招。

地企合作是洛阳立足地方发展和企业需要，打通双方对接融合发展通道的有效抓手，也是在危机中育新机、于变局中开新局，实现转型发展高质量发展的关键一招。

当前经济形势复杂严峻，我国正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。深化地企合作，对于提升洛阳市域和都市圈产业链供应链稳定性和竞争力具有重要作用。

现场答疑、云端签约、签约合作……4日召开的全市地企合作2020年第二次联席会议以“建好平台聚企业加快融合重应用”为主题，深化巩固“联企入企惠企助企”活动，聚力加力大数据产业发展，着力排忧解难、纾困惠企，更好保护和激发市场主体活力。

命运共同体 合作结硕果

企业和地方是利益共同体、命运共同体。2016年，市委审时度势，把握发展规律，挖掘大院大所大企业资源“富矿”，创新提出“地企合作”发展理念。近年，我市建立健全地企合作联席会议平台载体，推动地企双方合作空间不断拓展、合作氛围日益浓厚、合作成效持续深化，有力支撑了经济转型发展高质量发展。

产业项目是深化地企合作的重要抓手。据统计，地企双方累计签约项目744个，计划总投资3245亿元。截至目前，709个项目已开工建设，开工率95.3%，实际完成投资2009.7亿元，资金到位率61.9%，其中547个项目竣工投产，42个项目一期投产，120个项目开工在建。

在地企合作框架下，高校、科研院所、企业之间的对接交流更加密切，科技成果转化不断提速，共签约科技合作和传统企业智能化改造项目334个，一批重大科研成果正加速转化为现实生产力。

同时，我市充分发挥行业协会、产业联盟、产销合作平台作用，积极推进政企、企企合作，先后组织签订产销对接合同594个，金额266亿元。目前，产销对接合同全部履约完毕，并超出合同金额。

融资难融资贵是企业发展面临的突出瓶颈之一。地企合作平台有效打通了金融机构和企业联动对接渠道，签订产融合作协议1018项，协议总金额1600.4亿元，履约率达97.9%，解决了近千家企业融资问题。

发力新基建 拥抱新蓝海

当前，新一代信息技术蓬勃兴起。作为新基建的重要组成部分，5G、工业互联网等正加快铺开，数字产业化、产业数字化加快推进。特别是这次疫情极大地催生和推动了新一代信息技术的推广应用，以及新业态新产品新模式的发展壮大。

今年上半年，全市信息通信行业实现大幅增长。这也得益于近年我市大力发展大数据产业的坚定选择。目前，我市大数据产业园已汇聚上千家互联网企业，入选国家新型工业化产业示范基地，基本形成了云服务产业生态集群。同时，我市还成功获批建设国家工业互联网标识解析二级节点，为工业化与信息化深度融合带来重大机遇。

前不久，我市与河南移动、河南联通、河南电信和河南铁塔4家电信企业签署战略合作框架协议，将全面加快5G建设和应用引领等方面的合作，促进洛阳产业提质和基建提级，助力洛阳打造中西部地区5G+融合创新示范城市。

对此，本次地企合作会议聚焦大数据产业高质量发展，签约产业合作项目30个，总投资43.67亿元，涵盖智能制造、智慧城市、智慧物流、智慧旅游、智慧医疗、智慧农业等诸多领域，全面发力新基建、拥抱新蓝海。

其中，洛阳中基华夏医药服务产业园与宜阳县合作，投资3亿元打造医药产业大数据处理中心；河南云数谷科技有限公司与老城区合作投资2亿元，打造“一带一路”文化数贸港；河科大与国创(洛阳)轴承合作投资1.3亿元，打造轴承等零部件行业数字化公共服务平台……未来，这些与大数据相关的引领性项目，将有效推动产业转型升级发展。

为企业减压 为发展赋能

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。在地企合作推进中，我市把优化营商环境贯穿始终，着力帮助企业纾困解难。今年以来，为应对疫情影响，我市扎实开展“联企入企惠企助企”活动，支持各类市场主体应对危机、化危为机、稳定经营，为稳定全市经济运行提供有力支撑。

截至6月底，全市市场主体数量达52.3万户，同比增长17.4%；规模以上工业增加值同比增长0.8%，较第一季度回升8.3个百分点；全市生产总值增长0.5%，全省排名第一，实现上半年经济“出谷转正稳增稳升”目标。

此次会议共收集六大产业园及部分重点企业反映问题43个。针对这些具体问题，各地各相关部门将认真落实“领单、交单、办单、清单”工作机制，主动协调、跟踪督办，确保合理诉求解决到位。

优化营商环境是推动高质量发展的“命门之穴”。下一步，我市将把持续开展“四企”活动作为保护和激发市场主体活力的重要抓手，牢固树立“为企业减压就是为洛阳发展赋能”的理念，坚持对国有企业、民营企业、外资企业、个体工商户一视同仁，坚持抓龙头企业、大型企业与抓中小微企业并重，坚持保护现有市场主体与培育新的市场主体并举，聚焦企业的“最痛之点”“最盼之处”，打造市场化法治化国际化营商环境，着力当好服务企业的“店小二”。

大疫当前,百业艰难,但危中有机,唯创新者胜。我市将大力弘扬企业家精神，在全社会营造尊重企业家、关爱企业家、服务企业家的浓厚氛围，让更多优秀企业家扎根洛阳、深耕洛阳，以恒心办恒业。（记者 白云飞 李东慧 通讯员 谢丰豪）