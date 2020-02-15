坚定“调”与“转” ——四论在危机中育新机、于变局中开新局

洛阳石化炼油结构调整、格力空调等项目成功试生产，忠旺铝合金精深加工、凯盛科技“新洛玻”等项目顺利推进，新业态新产品新模式竞相涌现……大疫之下，洛阳逆流而上，坚定不移调结构、促转型，展露“登高向强”的不变姿态。

洛阳石化炼油结构调整、格力空调等项目成功试生产，忠旺铝合金精深加工、凯盛科技“新洛玻”等项目顺利推进，新业态新产品新模式竞相涌现……大疫之下，洛阳逆流而上，坚定不移调结构、促转型，展露“登高向强”的不变姿态。

高质量发展征程上，“调”是为了让产业结构更优化，“转”是为了让产业发展更具质量效益，一“调”一“转”间，换来的是更有“含金量”“含绿量”“含新量”、更可持续的发展新格局。今天，面对不稳定性不确定性增强的发展形势，我们要在危机中育新机、于变局中开新局，做好当前和今后一个时期的经济工作，尤需以“调”为路径、突破口，以“转”为动力、大方向，增强经济竞争力、创新力和抗风险能力。

危机出难题，变革来作答。从“调”到“转”，正是经济发展的一场质量变革、效率变革、动力变革，摆脱的是增长乏力，激发的是不竭动力。依托融合绿色化、智能化技术的自动化专用车静电喷粉涂装生产线，中集凌宇上半年生产效率提升90%、人力成本下降70%、成本降低5%，综合效益大幅提升；研发特种消防机器人、防疫消毒机器人，进军海上风电市场领域，中信重工在转型发展中实现逆市上扬……实践证明，危机面前，及时“调”、主动“转”，方能化险为夷、转危为机。

有人说，遭遇困难挑战，与其坐而待变，不如起而行之，与其求之于外，不如诉之于内。坚定“调”与“转”，就是在苦练内功、蓄势赋能，就是在紧跟时代、与时偕行！

从“深化新一代信息技术与制造业融合发展”，到“提升产业链供应链现代化水平”，再到“坚持结构调整的战略方向”，纵观中央近来就产业发展工作提出的相关要求，“转型”的导向格外鲜明。这启示我们，必须始终坚持以新发展理念为引领、以高质量发展为导向、以转型发展为路径，坚持质量第一、效益优先，加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，坚决避免为片面追求经济增速而忽视生态环境、质量效益，回到粗放式发展的老路上。

“调”中蕴良机，越“转”越从容。把准高质量发展方向，抢抓疫情倒逼机遇，在转型升级跑道上加速前进，牢牢掌握发展主动权！（洛平）