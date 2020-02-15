高招第三次填报志愿将于8日结束

4日，2020年河南高招第三次填报志愿启动，8月8日18时之前，考生可填报专科提前批、高职高专批、体育专科、艺术类专科志愿。

4日，2020年河南高招第三次填报志愿启动，8月8日18时之前，考生可填报专科提前批、高职高专批、体育专科、艺术类专科志愿。

省招办提醒，平行志愿投档时，考生不会因为未被排列第一的院校录取，而失去被平行志愿中后续排列院校录取的机会，但这并不意味着考生没有“被退档”的风险。因此，考生在填报志愿时，应考虑在高校顺序上保持一定的梯度。

考生在志愿填报时间截止前，若想放弃所填志愿，可在志愿浏览页面下方直接点击“放弃志愿”进行志愿放弃操作。(记者 孟山)

网上填报志愿细节

●专科提前批

专科提前批第一志愿设1个高校志愿，1-5个专业和是否同意调剂(专业)；第二志愿为平行志愿，设1-4个高校志愿，每个高校可以填报1-5个专业和是否同意调剂(专业)。专科提前批包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等专科，各类别不能兼报。

●高职高专批

高职高专批设置为平行志愿，考生可以填报1-6个高校志愿，每个高校可以填报1-5个专业和是否同意调剂(专业)。

●体育类专科

每个批次可填报1-5个高校，其中，第一志愿可以填报1个高校志愿、1-5个专业；第二志愿为平行志愿，可填报1-4个高校志愿，每个学校各填报1-5个专业。

●艺术类专科

艺术专科批实行平行志愿，每个批次可填报1-9个高校志愿，每个高校志愿可填报1个专业志愿，不设置是否同意调剂专业。