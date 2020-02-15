吉炳伟率调研组来洛调研

昨日，省委副秘书长、省委办公厅主任吉炳伟率调研组来洛，就我市贯彻落实省委十届十一次全会暨省委工作会议精神、积极融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略等工作进行调研。 昨日，省委副秘书长、省委办公厅主任吉炳伟率调研组来洛，就我市贯彻落实省委十届十一次全会暨省委工作会议精神、积极融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略等工作进行调研。 调研期间，吉炳伟先后到孟津县平乐牡丹画产业园、十里香现代农业园区、洋丰生态农业园区、西霞院水利枢纽工程、黄河中下游分界处湿地公园、黄河湿地国家级自然保护区等地，详细了解我市在沟域经济、黄河生态保护、黄河文化传承弘扬等方面的实践探索和推进情况。 吉炳伟指出，洛阳是黄河流域重要节点城市，要提高政治站位，增强使命担当，深刻把握黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的深刻内涵，切实把思想和行动统一到中央、省委部署要求上来，积极对接融入，厚植发展优势，确保黄河流域生态保护和高质量发展国家战略在洛阳落地见效。要坚持生态优先，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，切实扛牢保护黄河生态环境的政治责任，加强沿黄生态保护、污染防治、国土绿化等工作，厚植高质量发展生态底色，让黄河成为造福人民的幸福河。要立足黄河流域资源禀赋优势，大力发展乡村旅游、高效农业，让广大农民群众共享更多改革发展成果。要加强黄河文化系统保护和研究，保护利用好现有文化资源，深入挖掘黄河文化精神内涵和时代价值，推动文化和旅游融合发展，让黄河文化资源活起来、动起来、靓起来，共同唱响新时代黄河大合唱。 市委副书记赵会生参加调研。 (记者 孙小蕊)