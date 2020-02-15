洛阳市委全面依法治市委员会第二次会议召开 李亚主持并讲话

昨日，市委书记李亚主持召开市委全面依法治市委员会第二次会议，传达学习中央全面依法治国委员会第三次会议、省委全面依法治省委员会第二次会议及全国、全省市域社会治理现代化工作会议精神，听取2019年以来全面依法治市及各协调小组工作开展情况汇报，审议有关文件，推动全面依法治市工作再上新台阶。

昨日，市委书记李亚主持召开市委全面依法治市委员会第二次会议，传达学习中央全面依法治国委员会第三次会议、省委全面依法治省委员会第二次会议及全国、全省市域社会治理现代化工作会议精神，听取2019年以来全面依法治市及各协调小组工作开展情况汇报，审议有关文件，推动全面依法治市工作再上新台阶。

李亚指出，我们要在常态化疫情防控中完成今年目标任务、推进转型发展高质量发展、落实洛阳发展新定位，离不开法治建设的有力支撑，离不开以法治思维和法治方式推进各项工作。各级各部门要坚持问题导向，不断增强抓好全面依法治市工作的使命感紧迫感，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委决策部署上来，不断探索依法治国的“洛阳实践”。

李亚强调，要坚持立法执法司法普法一体推进。坚持科学立法，完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法格局，突出立法重点，抓住关键环节，扩大有序参与，不断提高立法质量。坚持严格执法，以争创全国法治政府建设示范市为抓手，健全依法决策机制，强化营商环境执法司法保障，深化执法体制改革，推动严格执法动真格、见实效。要坚持公正司法，以改革推动体制机制完善，健全与司法办案新机制相适应的权力监督制约体系，抓好公共法律服务体系建设，持续提升化解矛盾风险水平。要推进全民普法，坚持“谁执法谁普法”，大力宣传民法典等与群众生产生活密切相关的法律知识，深化农村社区法治宣传教育，聚焦领导干部、青少年等重点对象，不断增强法治宣传教育的普惠性、实效性。

李亚指出，要坚持尊法学法守法用法有机贯通。要真正尊法，引导广大干部群众尊崇法治、敬畏法律，坚定自觉地维护宪法法律权威、捍卫宪法法律尊严。要主动学法，创新学习方式、健全学习机制，党员领导干部带头提升法治素养和法治能力，教育引导广大干部群众把握法治精神、理解法治真谛、掌握法治原则、培育法治思维。要自觉守法，完善社会信用信息服务，在全社会真正确立守法者受惠、违法者受罚的鲜明导向，让守法成为广大干部群众的自觉行动。要善于用法，厉行法治、依法办事，充分发挥法治对改革发展稳定的引领、规范和保障作用，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。

李亚强调，要推进市域社会治理现代化试点工作落实落细。发挥好市域承上启下的枢纽作用、以城带乡的引擎作用、以点带面的示范作用，坚持党的领导，坚持以人民为中心，坚持系统思维，坚持依法治理，坚持共建共治共享，坚持问题导向，认真梳理谋划，探索形成特色，有效解决停车难、交通治堵、城市管理等突出问题，确保市域社会治理现代化试点工作开好局、起好步、见实效。

李亚指出，要加强党对全面依法治市工作的领导，确保法治建设的正确方向，推动全面依法治市各项任务落到实处、见到实效。坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，把党的领导贯彻到依法治市全过程和各方面。强化理论指引，深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国的新理念新思想新战略，学以致用、以知促行，不断提升依法治市的能力和水平。建立完善协同联动、督导考核、调查研究等机制，确保各项工作协同高效运作。坚持好干部标准，加强能力建设、廉洁建设，打造一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍。

刘宛康、吴中阳等相关市级领导等参加会议。(记者 李东慧)