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孟津杨水林创作的《大美洛阳誉神州》等歌词演唱后 走红网络
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-05 08:31

杨水林在孟津县黄河公园

　　“清清的洛河水/日夜向东流/绵延的北邙山/峥嵘岁月稠/千年帝都看洛阳/牡丹花城竞风流/河图洛书创文明/代代相传永不丢……”

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　　近日，一首首带洛阳元素、清新明快、饱含深情的歌曲受到网友欢迎，其中歌曲《万里黄河孟津蓝》视频播放量超过35万次。这些歌曲的词作者是51岁的孟津人杨水林，他还是孟津县作家协会副主席。

　　“我以前主要写散文和诗歌，从2014年开始致力于写歌词。”近日，杨水林告诉记者，他写歌词是为了便于传唱，引起更多人关注。

　　杨水林说，他最初尝试写快板，同时不断学习歌词的写法，逐渐掌握了歌词押韵和分段的技巧。2017年3月，他把社会主义核心价值观改编成歌词《中国价值观》，找到音乐教师王景峰谱曲，经反复修改，这首歌逐渐在当地传唱，受到干部群众欢迎，这给了他很大的信心。

　　让杨水林自豪的是，目前，《中国价值观》已传唱到全国20多个省份。近年，杨水林将笔触聚焦洛阳元素，写出了《大美洛阳誉神州》《万里黄河孟津蓝》《洛阳龙门》《最美洛阳人》《孟津是我家》等歌词，经过谱曲演唱后，通过网络平台和手机客户端进行播放。

　　今年，新冠肺炎疫情发生后，杨水林每天关注疫情防控进展，广泛搜集抗疫素材，提炼抗疫感人事迹，创作出歌词《闪光的心灵》，赞美“最美逆行者”，目前该歌曲视频播放量已超57万次。

　　从2014年至今，杨水林已写出200余首歌词，谱曲演唱数十首。杨水林创作的歌词，引起市音乐家协会副主席、知名词作家柳江虹的关注，柳江虹认为：“杨水林创作的歌词，通俗易懂，朗朗上口，朴实中显高雅，平凡中见真情。”

　　最近，杨水林在着手整理他写过的歌词，打算结集出版，让更多人了解。“下一步，我将创作更多带洛阳元素的歌词，弘扬黄河文化、河洛文化。”杨水林说。（记者 余子愚 通讯员 司继红 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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