洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

精彩连环画讲述洛阳历史故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-05 08:31

《赋写洛神》(图片由受访者提供)

　　昨日，记者从市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”将于中秋节上市，该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作，河南美术出版社出版。

　　“黄河明珠洛阳城系列连环画”以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，是中外游客认识和了解洛阳的新窗口。

　　从接到创作任务开始，市美术家协会、市作家协会积极筹备，对创作主题、内容精细打磨，邀请专家团队进行文字撰写、图画绘制，还邀请我市著名学者叶鹏撰写序言。

　　“在画风上，我们追寻传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找到童年翻看‘小人书’的美好回忆。”市美术家协会相关负责人介绍，目前“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，第一册《洛阳历史故事》也已具雏形，其中共包含11个故事：河图洛书、武王会盟、入周问礼、六国相印、董宣强项、白马驮经、投笔从戎、赋写洛神、洛阳纸贵、李杜相会、著书为鉴。

《河图洛书》 (图片由受访者提供)

　　记者找来部分手稿，咱们一起先睹为快

　　●《河图洛书》(片段)

　　文本作者：余子愚绘画作者：李明怡

　　配文：大禹治水的时候，洛河里浮出一只神龟，神龟的背上长有纹、圈、点，自列成组，这就是洛书，大禹对洛书进行了阐释，据此写出了“洪范九畴”(治理国家的九种方法)。

　　●《六国相印》(片段)

　　文本作者：王小朋绘画作者：潘亮

　　配文：苏秦外出求学，投到鬼谷子门下，学习多年，后见同窗庞涓、孙膑相继下山求取功名，便辞别老师下山，返回了故里。

　　●《白马驮经》(片段)

　　文本作者：余子愚绘画作者：季云博

　　配文：汉明帝听了很高兴，他认为佛入梦中是自己和佛有缘，就下旨让大臣蔡愔、秦景等12人出使西域拜求佛法。

　　●《投笔从戎》(片段)

　　文本作者：王小朋绘画作者：张炳坤

　　配文：因为家里穷，班超常常替官府抄写文书来贴补家用。有一次他写烦了，把笔一扔，抱怨道：“大丈夫应该像傅介子、张骞那样去西域建功立业，封侯拜相，怎么能天天围着笔砚转悠呢？”

　　●《赋写洛神》(片段)

　　文本作者：王小朋绘画作者：王少宇

　　配文：洛神也被称为“宓妃”，传说她是伏羲的女儿，在游泳的时候不幸溺亡，成为洛河的水神、黄河之神河伯的妻子。自此以后，洛水不再肆虐。（记者 智慧 实习生 王奕菲）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳将集中清理城市区内“僵尸...
  • 洛阳保障性住房“幸福城”靓姿初现
  • 洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“...
  • 定了！洛阳社区卫生服务中心也要建发...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 27项比赛 持续至11月！洛阳市第二届全...
  • 诚信经营！洛阳多个市场、企业和商户...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • 中国邮政储蓄银行洛阳市分行公告
  • 老城区人民法院公开宣判一起涉恶案件
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月3日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛龙区康乐游园建成开...
    “洛阳造”车轮钢圈远...
    【组图】“十五的月亮...
    伊滨区伊河湿地：生态...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605