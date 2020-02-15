精彩连环画讲述洛阳历史故事

昨日，记者从市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”将于中秋节上市，该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作，河南美术出版社出版。

《赋写洛神》(图片由受访者提供)

昨日，记者从市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”将于中秋节上市，该套连环画共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》，由市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作，河南美术出版社出版。

“黄河明珠洛阳城系列连环画”以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，是中外游客认识和了解洛阳的新窗口。

从接到创作任务开始，市美术家协会、市作家协会积极筹备，对创作主题、内容精细打磨，邀请专家团队进行文字撰写、图画绘制，还邀请我市著名学者叶鹏撰写序言。

“在画风上，我们追寻传统的连环画风格，以黑白色的线描、白描为主，让读者找到童年翻看‘小人书’的美好回忆。”市美术家协会相关负责人介绍，目前“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，第一册《洛阳历史故事》也已具雏形，其中共包含11个故事：河图洛书、武王会盟、入周问礼、六国相印、董宣强项、白马驮经、投笔从戎、赋写洛神、洛阳纸贵、李杜相会、著书为鉴。

《河图洛书》 (图片由受访者提供)

记者找来部分手稿，咱们一起先睹为快

●《河图洛书》(片段)

文本作者：余子愚绘画作者：李明怡

配文：大禹治水的时候，洛河里浮出一只神龟，神龟的背上长有纹、圈、点，自列成组，这就是洛书，大禹对洛书进行了阐释，据此写出了“洪范九畴”(治理国家的九种方法)。

●《六国相印》(片段)

文本作者：王小朋绘画作者：潘亮

配文：苏秦外出求学，投到鬼谷子门下，学习多年，后见同窗庞涓、孙膑相继下山求取功名，便辞别老师下山，返回了故里。

●《白马驮经》(片段)

文本作者：余子愚绘画作者：季云博

配文：汉明帝听了很高兴，他认为佛入梦中是自己和佛有缘，就下旨让大臣蔡愔、秦景等12人出使西域拜求佛法。

●《投笔从戎》(片段)

文本作者：王小朋绘画作者：张炳坤

配文：因为家里穷，班超常常替官府抄写文书来贴补家用。有一次他写烦了，把笔一扔，抱怨道：“大丈夫应该像傅介子、张骞那样去西域建功立业，封侯拜相，怎么能天天围着笔砚转悠呢？”

●《赋写洛神》(片段)

文本作者：王小朋绘画作者：王少宇

配文：洛神也被称为“宓妃”，传说她是伏羲的女儿，在游泳的时候不幸溺亡，成为洛河的水神、黄河之神河伯的妻子。自此以后，洛水不再肆虐。（记者 智慧 实习生 王奕菲）