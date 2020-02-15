洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天多云有分布不均匀阵雨 气温23℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-05 08:31

　　您如果留意天气预报就会发现，最近，我市气象部门发布的气象预警比较频繁，前天下午先是发布雷电黄色预警，接着发布暴雨黄色预警，昨天下午又发布雷电黄色预警。

　　虽然频频下雨，但由于持续的时间和范围有限，不仅没赶走炎热，还带来了“桑拿天”。截至昨日17时，我市最高气温为32.9℃，又湿又热。

　　夏季我们经常收到雷电预警。在我国古代，人们常认为雷电是雷公和电母掌管并制造出来的，而古代西方人认为雷电是上帝发怒的产物。其实，雷电是一种伴有闪电和雷鸣的自然放电现象，它一般产生于对流发展旺盛的积雨云中，常伴有强烈的阵风和暴雨，有时还伴有冰雹和龙卷风。闪电的最大电流可达30万安培，电压约为1亿伏特至10亿伏特。一个中等强度雷暴的功率可达1000万瓦，相当于一座小型核电站的输出功率。在放电过程中，由于闪电通道中温度骤增，空气体积急剧膨胀，从而产生冲击波，导致强烈的雷鸣。

　　为什么近期的降水多且呈现分布不均的特点呢？洛阳市气象台高级工程师陈红霞说，自8月以来，西太平洋副热带高压比较活跃，就像调皮的孩子一样乱蹦乱跳，时而北抬，时而西伸，时而南压，时而东退，它在摆动的过程中就带来了短时性和局地性的降水。

　　根据最新气象资料分析，短期内受副高边缘西南气流影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气。预计今天洛阳多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到32℃。明天洛阳多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温22℃到30℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳将集中清理城市区内“僵尸...
  • 洛阳保障性住房“幸福城”靓姿初现
  • 洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“...
  • 定了！洛阳社区卫生服务中心也要建发...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 27项比赛 持续至11月！洛阳市第二届全...
  • 诚信经营！洛阳多个市场、企业和商户...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • 中国邮政储蓄银行洛阳市分行公告
  • 老城区人民法院公开宣判一起涉恶案件
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月3日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛龙区康乐游园建成开...
    “洛阳造”车轮钢圈远...
    【组图】“十五的月亮...
    伊滨区伊河湿地：生态...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605