洛阳今天多云有分布不均匀阵雨 气温23℃到32℃

今天洛阳多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到32℃。

您如果留意天气预报就会发现，最近，我市气象部门发布的气象预警比较频繁，前天下午先是发布雷电黄色预警，接着发布暴雨黄色预警，昨天下午又发布雷电黄色预警。

虽然频频下雨，但由于持续的时间和范围有限，不仅没赶走炎热，还带来了“桑拿天”。截至昨日17时，我市最高气温为32.9℃，又湿又热。

夏季我们经常收到雷电预警。在我国古代，人们常认为雷电是雷公和电母掌管并制造出来的，而古代西方人认为雷电是上帝发怒的产物。其实，雷电是一种伴有闪电和雷鸣的自然放电现象，它一般产生于对流发展旺盛的积雨云中，常伴有强烈的阵风和暴雨，有时还伴有冰雹和龙卷风。闪电的最大电流可达30万安培，电压约为1亿伏特至10亿伏特。一个中等强度雷暴的功率可达1000万瓦，相当于一座小型核电站的输出功率。在放电过程中，由于闪电通道中温度骤增，空气体积急剧膨胀，从而产生冲击波，导致强烈的雷鸣。

为什么近期的降水多且呈现分布不均的特点呢？洛阳市气象台高级工程师陈红霞说，自8月以来，西太平洋副热带高压比较活跃，就像调皮的孩子一样乱蹦乱跳，时而北抬，时而西伸，时而南压，时而东退，它在摆动的过程中就带来了短时性和局地性的降水。

根据最新气象资料分析，短期内受副高边缘西南气流影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气。预计今天洛阳多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到32℃。明天洛阳多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温22℃到30℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）