洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“考古圣地”实践！

高考676分，名列全省文科第四，你会选择报考哪个学校和专业？近日，湖南耒阳留守女孩钟芳蓉拿着这样的好成绩，报考了北大考古专业，并计划未来读研深造、做考古研究。

高考676分，名列全省文科第四，你会选择报考哪个学校和专业？

近日，湖南耒阳留守女孩钟芳蓉拿着这样的好成绩，报考了北大考古专业，并计划未来读研深造、做考古研究。

消息经网络传播后，引发网友热议，有人“劝退”，有人“力挺”。

而在考古成果频频“出土”的洛阳，考古界专家们也向钟芳蓉隔空喊话：欢迎你到“考古圣地”洛阳来实践！

在网友们的热议中，考古专业“冷门”“没前途”等成为关键词。那么，这个专业是否真是像部分网友所说的那样呢？

4日，在洛阳市文物考古研究院，众多考古专业出身的专家们，给出了否定的答案。

“所谓的‘冷门’与‘热门’专业，大多是以就业情况来划分的，考古专业的从业者不多，而且不像教师、医生等随处可见，所以才会给人以‘冷门’的印象。”洛阳市文物考古研究院院长史家珍认为，不是所有专业都可以用物质或金钱来衡量的，尤其那些涉及精神或是文化层面的专业和领域，它们看上去“冷门”，却关系到一个民族走向未来的精神根基。

在史家珍看来，近年，考古专业的热度正日渐升温。“我国在推动保护、利用历史文化遗产方面的力度越来越大，而考古学就是发现、挖掘这些历史文化的一把钥匙，是我们坚定文化自信的基础。”史家珍说，我国的考古学体系经过100年左右的发展，已经建立起一套独具特色的体系，在世界考古领域的影响力也越来越大，古为今用、以古鉴今是其价值所在。

中国科学技术大学、武汉大学、厦门大学、郑州大学、四川大学、山东大学、山西大学、西北大学……在洛阳市文物考古研究院，记者随机询问，很快就搜罗了众多名校考古专业的毕业生。其中，不乏博士、硕士等高学历人才。

洛阳市文物考古研究院研究员刘斌博士，毕业于山西大学。据他了解，近年，考古学、历史学等学科，已成为越来越多高分考生的选择。“考古学专业性强，职业选择的确相对较窄，主要是去博物馆、考古研究所、大学或科研单位从事教学或科学研究工作，也可以从事展览设计、文物保护及拍卖等工作。”刘斌说，学习考古学专业的本科生大多会考研继续深造，他本人就是通过进一步的学习，选择考古学的一个具体领域并以此作为终身的奋斗方向。

“越来越多像刘斌这样的人才，选择留在洛阳一展身手。”史家珍介绍，随着洛阳持续加大对考古工作的支持力度，考古工作者的生活保障、科研保障和各项奖励也在不断提高，考古学正在形成良好的学科发展与社会发展需求联动机制。

在考古业界，洛阳是公认的“考古圣地”，邀请钟芳蓉到洛阳来进行考古实践，洛阳考古界底气十足。

西汉大墓发掘现场

“洛阳是一个从旧石器时代到明清时期，文化没有断代断层的地区，来洛阳考古，接触到的是华夏文明史的‘完整版’。”刘斌说，考古学是实践性非常强的学科，洛阳拥有丰富的遗址、墓葬等资源，国家文物局和不少高校几乎每年都会选择这里进行田野考古实践培训，“干考古，没人能绕过洛阳”。

采访结束，众多考古专家还纷纷隔空为钟芳蓉送上祝福：“考古是一个需要耐得住寂寞的行业，期盼你勇敢而坚定地走下去，在考古事业中实现属于自己的价值。”(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲)(图片为资料图)