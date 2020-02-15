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啥是黑恶势力？洛阳司法行政系统用漫画告诉您
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-04 20:45

　　“啥是黑恶势力？”“黑恶势力有啥特征？”“大家发现黑恶势力如何举报？”……打开洛阳市司法行政系统微信公众号，一幅幅漫画让这些问题一目了然。这是洛阳市司法局今年强化扫黑除恶法治宣传的具体举措之一。

　　今年以来，洛阳市司法局坚持目标不变、标准不降、声势不减，因时制宜谋划疫情防控常态化下扫黑除恶制胜之策，充分发挥法治宣传职能作用，通过“法律六进”、“三下乡”法治宣传、微信公众号网上宣传等途径，深入开展扫黑除恶专项斗争法治宣传，采取多项措施努力营造扫黑除恶人人皆知、人人参与的浓厚氛围。

　　●制发《洛阳市依法治市工作领导小组办公室关于在全市深入开展扫黑除恶专项斗争法治宣传活动的通知》，把法治宣传教育贯穿于扫黑除恶专项斗争全过程，把全面贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制、“法律六进”活动、重点对象普法以及推进法治文化建设等法治宣传教育内容与扫黑除恶专项斗争紧密结合，发挥法治宣传在震慑和预防犯罪、增强群众守法意识方面的作用，提高群众参与扫黑除恶专项斗争的意识，让群众懂得运用法律武器来与黑恶势力作斗争。

　　●以“三下乡”法治宣传活动为依托，走街串巷、深入街头及居民区，组织开展扫黑除恶专项斗争法治宣传活动，通过发放宣传资料、开展讲座，现场答疑等形式，充分宣传党委、政府扫黑除恶的坚定决心和举措，展示打击黑恶势力犯罪的战果和成效，揭露黑恶势力犯罪的手法和社会危害，提高群众对扫黑除恶的认识水平，提升群众知晓率，赢得群众理解和支持。

　　●以“互联网+法治宣传”为抓手，通过网站、微博、洛阳市司法行政系统微信公众号等多种形式，以漫画、问答等群众喜欢阅读、易于理解的形式强化法治宣传服务，调动广大人民群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性，积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索。

　　截至目前，全市共开展扫黑除恶法治宣传500余次，悬挂宣传横幅1377条，制作宣传橱窗404块，涂刷墙体标语831条，发放法治手提袋、宣传单、小册子等宣传资料80多万份，营造了浓厚的氛围，强化了全民参与的社会环境和舆论氛围。

　　“另外，全市司法行政系统各强制隔离戒毒所及全市社区矫正机构还持续深入开展涉黑涉恶线索‘交、揭、查’活动，力争获取更多涉黑涉恶线索，对黑恶势力‘挤干挖净’截至目前，共摸排上报各类线索200余条。”洛阳市司法局有关负责人表示，全市司法行政系统将进一步提升站位，充分发挥职能优势，为扫黑除恶专项斗争提供强有力的法治保障，奋力决战决胜扫黑除恶专项斗争。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 王娟 魏世亮 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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