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洛阳市气象台发布预警：今晚有雷电活动 局地有冰雹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-04 20:45

　　今天17时45分，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天下午到夜里，洛阳大部分县(市)的部分地区将发生雷电活动，局地伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，请注意防范。

　　温馨提示：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防雷工作；

　　2.密切关注天气，尽量避免户外活动。

　　最新天气预报：

　　根据最新气象资料分析，短期内受副高边缘西南气流影响，洛阳多分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气。预计：

　　今天夜里到明天白天，全区多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，最低气温23℃～25℃，最高气温30℃～32℃。

　　明天夜里到后天白天，全区多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，最低气温22℃～24℃，最高气温28℃～30℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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