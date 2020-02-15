洛阳人自费购买门诊特定药品 后续报销需要这样做

“4月1日起，我市将2019年国家谈判药品麦格司他等27种药品暂定为门诊特定药品，纳入基本医疗保险统筹基金支付范围。近期,我自费购买了门诊特定药品，目前该如何报销呢？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”栏目发帖，咨询有关门诊特定药品的报销问题。

“4月1日起，我市将2019年国家谈判药品麦格司他等27种药品暂定为门诊特定药品，纳入基本医疗保险统筹基金支付范围。近期,我自费购买了门诊特定药品，目前该如何报销呢？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”栏目发帖，咨询有关门诊特定药品的报销问题。

对此，记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人为网友答疑解惑。该负责人介绍，从4月1日起，对于经认定符合使用门诊特定药品、重特大疾病相关药品的参保人员，在发生符合门诊特定药品、重特大疾病相关药品使用条件的医疗费用时，城镇职工、城镇居民参保患者可携带购药发票到市社会保险中心进行追溯报销，新农合参保患者可携带购药发票到各县(市、区)医保经办机构进行追溯报销。

另外，还有网友提问：“若遇到门诊特定药品在定点医院购买不到的情况，该怎么办？”

该负责人说，患者需要购买门诊特定药品、重特大疾病相关药品时，可先至定点医院进行认定并留下联系方式，医院会根据认定情况备药。如果定点医院长时间不能保证药品供应，我市医保部门将对该医院进行问责。此外，在备药期间，患者也可自行到其他医药机构购药，然后再进行追溯报销。(记者 郭瑛)