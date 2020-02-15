诚信经营！洛阳多个市场、企业和商户受表彰

为表彰先进，鼓励其积极发挥模范带头作用，今天上午，市文明办、市市场监管局相关人员走进西工区、洛龙区部分店面，对获评2019年文明诚信经营示范的企业和商户进行现场授牌。

为表彰先进，鼓励其积极发挥模范带头作用，今天上午，市文明办、市市场监管局相关人员走进西工区、洛龙区部分店面，对获评2019年文明诚信经营示范的企业和商户进行现场授牌。

去年，在市文明办、市市场监管局的具体指导下，洛阳在全市范围内开展了争创“文明诚信经营示范市场、文明诚信经营示范企业、文明诚信经营示范商户”活动。各企业、商户自愿申报，县(市)区文明办、市场监督局审核推荐上报，经市文明办、市市场监管局综合评审，共有13个市场被评为“文明诚信经营示范市场”，96家企业被评为“文明诚信经营示范企业”，217户商户被评为“文明诚信经营示范商户”。

其中，13个文明诚信经营示范市场分别是西工区行署路农贸市场、西工区唐宫路农贸市场、西工区小屯纱西农贸市场、洛阳宏进农副产品国际物流中心、老城区周公路农贸市场、瀍河区北关市场、洛阳通河农副产品批发市场、高新开发区佳宝市场、吉利区冶戌市场、孟津县城关镇东兴里集贸市场、宜阳县永康五金建材城、宜阳县锦花购物广场和宜阳县城关镇东关菜市场。

附其他企业和商户名单：

洛阳市2019年“文明诚信经营示范企业”名单(96家)

洛阳东利通信有限公司万达旗舰店

河南恒帆商贸有限公司

河南正恒房地产评估咨询有限公司

洛阳龙众物业管理服务有限公司

洛阳王府井百货有限责任公司

洛阳苏宁易购销售有限公司

洛阳市安德莉亚食品有限公司

洛阳中央百货大楼有限公司

洛阳正大食品有限公司

河南六建建筑集团有限公司

洛阳居然之家购物中心有限公司

洛阳承园实业有限公司

洛阳公信产业专利分析有限公司

洛阳公信知识产权事务所

河南健特生物科技集团有限公司

洛阳百居房地产经纪有限公司

河南港中国际旅游集团有限公司

洛阳洛百烟酒有限公司

河南老雒阳饮食服务有限公司凯旋路面馆

洛阳水席园旗舰店有限公司

洛阳凌宇实业发展有限公司馨月家政服务分公司

河南双贤科技有限公司

洛阳市西工饭庄有限责任公司风味楼

洛阳市西工饭庄有限责任公司小街快餐厅

洛阳鑫顺达酒店管理有限公司

洛阳丹尼斯量贩有限公司纱北分公司

洛阳中迈红东方商贸有限公司芳林路店

洛阳双元围棋文化发展有限公司

洛阳全途商贸有限公司

洛阳两只老虎网络科技有限公司

洛阳六于香食品有限公司

洛阳汇加汇食品有限公司

洛阳市中仕发商贸有限公司

洛阳喜妹尔商贸有限公司

河南老雒阳饮食服务有限公司老城面馆

洛阳老城宴天下大酒店有限公司

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

河南文永帆图书有限公司

河南康喜科技有限公司

洛阳正硕电子科技有限公司

洛阳络起机电设备有限公司

特富特电磁科技(洛阳)有限公司

洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司

河南万景祥特产开发有限公司洛邑古城分公司

洛阳市全福食品有限公司

洛阳市东华大酒楼有限公司

洛阳祥云防水工程有限公司

洛阳万之里汽车修理服务有限公司

洛阳市天润生物科技有限公司

洛阳九照春大药房有限公司

河南百家好一生医药连锁有限公司南新安街店

洛阳汉华商贸有限公司

洛阳水宜生节能科技有限公司

郑州贝恩科技有限公司洛阳分公司

郑州热风贸易有限公司洛阳泉舜分公司

河南百家好一生医药连锁有限公司泉舜店

郑州新捞派餐饮管理有限公司洛阳牡丹大道分公司

洛阳格外好农业开发有限公司

洛阳菲英特商贸有限公司

河南大张实业有限公司创新店

洛阳美丽老家旅游发展有限公司

河南大张实业有限公司洛阳伊滨一号店

洛阳文化旅游集团龙门景区停车服务有限公司

洛阳文化旅游集团凯来电瓶车管理有限公司

洛阳龙门旅游集团唐风讲解服务有限公司

洛阳龙门旅游集团有限公司

洛阳东山宾馆有限公司

洛阳御草医药有限公司

洛阳牡丹花都酒业有限公司

洛阳龙门广贸食品有限公司

洛阳伊开祥农业开发有限公司

河南百家好一生医药连锁有限公司偃师店

洛阳市大资塑业有限公司

洛阳市群泰商贸有限公司

洛阳为民药业连锁有限公司

新安县天兴饮食服务有限公司老王烫面角店

新安县天天物业管理有限公司

河南大张实业有限公司新安县盛德美分公司

洛阳市新安豫星建材有限公司

洛阳君浩置业有限公司

新安县御春源大药房有限公司

新安县隆兴机动车驾驶员培训学校

永辉超市河南有限公司伊川人民路分公司

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