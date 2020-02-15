27项比赛 持续至11月！洛阳市第二届全民健身运动会8月8日开幕

“洛阳市第二届全民健身运动会将于8月8日开幕，至11月底结束，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与……”今日上午，2020年“洛阳市第二届全民健身运动会”新闻发布会在洛阳市体育中心召开，会上公布了本届全民健身运动会实施方案。

“洛阳市第二届全民健身运动会将于8月8日开幕，至11月底结束，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与……”今日上午，2020年“洛阳市第二届全民健身运动会”新闻发布会在洛阳市体育中心召开，会上公布了本届全民健身运动会实施方案。

本届全民健身运动会的主题为“全民健身·健康洛阳”。在比赛项目设置上，重在突出趣味性和全民参与性，既有突出竞技性和技战术配合的三大球、三小球项目，也有备受中老年人欢迎的健身气功、空竹、广场健身操舞等项目，还有年轻人青睐的定向、轮滑、航模等项目，以及拔河、健身达人、亲子运动等趣味性项目。

目前，各项赛事报名工作已全面展开，相关报名信息将于近期通过洛阳网进行公布，敬请您留意。

值得关注的是，为了更好地突出全民参与性，强化市、县两级联动，本届全民健身运动会将设置多场市、县“友谊赛”，鼓励、邀请各市直机关单位和各县(市、区)代表队积极参与，同台竞技。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办。期间，洛阳网作为洛阳本地主流新媒体平台，将充分发挥自身优势，通过网站、官方微博微信、掌上洛阳客户端等传播渠道，对本届全民健身运动会进行及时、多角度、立体化宣传报道。若想了解更多关于本届全民健身运动会信息或各项比赛具体规则，后续可关注洛阳网了解。(记者 郭瑛 实习生 周佳东 文/图)