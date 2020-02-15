在哈密市伊州区新冠肺炎疫情防控进入最重要的阶段，洛阳援疆工作队迅速落实河南省援疆前指、伊州区委关于疫情防控最新精神，急群众所急、想群众所盼，主动帮助七角井镇做好防疫消杀和群防群治，受到当地群众广泛好评。

在哈密市伊州区新冠肺炎疫情防控进入最重要的阶段，洛阳援疆工作队迅速落实河南省援疆前指、伊州区委关于疫情防控最新精神，急群众所急、想群众所盼，主动帮助七角井镇做好防疫消杀和群防群治，受到当地群众广泛好评。

伊州区七角井镇是一个农业乡镇，新冠肺炎疫情期间，当地急需一批生石灰粉用于乡村农户院落的防疫杀菌消毒。了解到这一情况后，8月3日，洛阳援疆工作队积极捐助10余吨生石灰粉送到七角井镇，用于农户的厕所、牛羊圈、鸡舍等院落的消毒，为当地疫情防控送来了“及时雨”，也为河南与哈密的“民族团结一家亲”添上了浓重的一笔。

洛阳援疆工作队捐赠生石灰粉防疫物资，仅仅是洛阳对口援助哈密市伊州区疫情防控的一个缩影。今年初，在全国疫情防控形势严峻期间，洛阳援疆工作队得知哈密市伊州区防疫物资紧缺的情况后，积极向洛阳市委汇报争取，洛阳市委、市政府主要领导亲自过问，洛阳市疫情防控指挥部迅速调集医用口罩50000只、防护服1500套、护目镜2000个发往哈密市伊州区，为哈密市打赢疫情防控阻击战贡献了洛阳力量。

疫情无情，援疆有爱。近期，洛阳援疆干部人才将立足各自岗位，把疫情防控作为当前首要工作来抓，继续努力，积极协调各方力量，帮助受援地解决防疫物资和人才等方面的困难。(赵卫)