洛阳两所职业院校入选省“高职双高工程”

3日，省教育厅公布了河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程(简称“高职双高工程”)拟立项建设单位的公示名单。

3日，省教育厅公布了河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程(简称“高职双高工程”)拟立项建设单位的公示名单。其中，洛阳职业技术学院入选河南省高水平高等职业学校建设单位名单，该校老年服务与管理专业入选高水平专业群建设名单；河南林业职业学院的园林技术专业入选高水平专业群建设名单。

2019年，省教育厅、省财政厅、省发展改革委发布相关通知，在我省启动“高职双高工程”申报工作。经高职学校自愿申报、各地和有关部门审核推荐，并经省教育厅审核、专家“线上评审”、评审委员会审定，此次拟立项河南省高水平高等职业学校建设单位34个，河南省高等职业学校高水平专业群54个。据悉，到2022年，入选“高职双高工程”的高等职业学校和高水平专业群将实现办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，为我省职业教育改革发展发挥示范引领作用，使职业教育成为支撑我省经济社会发展的重要力量。(记者 孟山)