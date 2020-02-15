2020年“创客中国”河南省区域赛近日正式启动 洛阳企业勇夺分赛冠军和季军

昨日，记者从市工信局获悉，2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛首场比赛郑州分赛近日举行，经过激烈角逐，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司2家我市企业分别夺得分赛冠军和季军。

昨日，记者从市工信局获悉，2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛首场比赛郑州分赛近日举行，经过激烈角逐，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司2家我市企业分别夺得分赛冠军和季军。

该项赛事由省工信厅等主办，旨在通过“双创”促创业促发展，为企业创新发展赋能，助力社会经济复苏。自落地我省以来，“创客中国”大赛连年发力，已成为我省创新创业的知名品牌。郑州分赛共聚集了郑州、洛阳、开封等市的22家优秀企业，其中有7家洛阳企业。

此次获得分赛冠军的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，是由中国科学院自动化研究所孵化、专注于工业外观检测的国家高新技术企业。公司核心团队在计算机视觉、精密微装配等方向有着深厚的积累及创新性系列成果，其成果已在中国“神光”系列重大装置中得到应用。此次企业参赛的创新项目是工业外观智能检测设备，该设备能够利用人工智能和深度学习技术，解决企业产品外观缺陷检测问题。

获得季军的清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司，其研发团队依托清华大学核心技术的积累及团队多年轨道交通行业经验，致力于打造世界领先的轨道交通运维技术和智能装备，助力轨道交通大发展。该企业推进的城市轨道交通高效成型铣磨车产业化项目，依托清洛基地及清华大学相关多元核心技术，包括超硬磨料技术、钢轨成型磨削装置及高精度仿形跟踪控制技术等，致力于研制轻量化高效钢轨打磨车，快速进入轨道交通维护装备市场。

据了解，许昌、安阳本月还将举行“创客中国”河南省区域赛第二场、第三场分赛，总决赛将于9月中旬在郑州举行。该项赛事将从河南18市中挑选出具有强劲发展潜力的创新创业项目，并为其提供孵化和培训、资源共享平台，使优质好项目真正有机会落地扎根。(记者 陈曦 通讯员 夏元祥)