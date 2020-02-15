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洛阳市电影院陆续复工营业 　进场须过多道“防疫关”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-04 08:50

　　近日，在做好疫情防控的前提下，我市电影院陆续复工营业。复工影院防疫措施是否到位？在疫情防控常态化的条件下，观影有哪些注意事项……带着这些问题，记者走访了我市多家电影院。

　　各项防疫措施完备

　　“请主动出示洛康码……”3日下午，记者在洛龙区正大乐影城看到，戴着口罩的观众在检票处排成一队，间隔一米，完成实名登记、体温检测后，通过自助闸机无接触检票入场。在影厅内，观众隔位就座。

　　记者走访发现，复工影院均采用网络售票。观众进场时须出示影票、洛康码、实名登记记录，并佩戴口罩接受体温检测。影院前台、休息区、检票口、卫生间都放有免洗洗手液和消毒酒精。影院排映场次减少至正常时期的一半，每部影片的时长控制在2小时以内，场次间距由原先的10分钟到15分钟延长为现在的30分钟至40分钟，并在场间对影厅进行充分清洁、消毒通风，同时保障影厅之间错时排映，避免观众进出场时聚集。

　　新片上映，老片复映

　　“凌晨我就购买了今天第一场的票。”7月31日，老城区新华国际影城复工首日，市民杨女士在观看完电影《多力特的奇幻冒险》后激动地说。

　　复工首日，新华国际影城共放映6部电影，4部新上映影片：《妙先生》《刺猬索尼克》《多力特的奇幻冒险》《抵达之谜》，2部复映影片：《误杀》《寻梦环游记》。

　　8月2日上午，市民谢女士带着孩子来到奥斯卡新都汇影城，“从贺岁档等到了暑期档，对影片的期待越来越强烈，影院戴口罩、隔位就坐等防控举措很到位，感觉挺放心的”。

　　“观众半年没看新电影，所以影院排片首选新片，其次选之前市场反响好的影片复映。”奥斯卡新都汇影城经理王梅介绍，考虑到现在进入暑期，复映影片主要是动画片和爱国题材影片。

　　业内人士介绍，影院复工后，影迷的观影需求将在近期集中爆发，本月不少新片将陆续投入市场，助推行业复苏。

　　网络购票，提前15分钟入场

　　记者了解到，我市电影院复工要报相关部门备案，经疾控、文化执法、消防、宣传等多部门联合检查符合要求后，才能恢复营业。还未开放的影院正在进行复工准备，近期将陆续恢复开放。

　　此外，复工后电影院均采取网络实名预约、无接触方式售票，如遇晚间或周末等观影高峰期，建议市民提前在网上购票。影院将对观众进行入场测温，如被测者体温高于37.3摄氏度，会为其退票。

　　需要提醒的是，观众进场前须经过检票、扫码实名登记、出示洛康码、测量体温等流程。建议观众提前15分钟到达影城取票，有序入场。

　　此外，观影期间严禁饮食，爆米花、奶茶等大家喜爱的“观影伴侣”都无法带入影厅。进入影厅必须全程戴口罩，隔位就座，其间会有工作人员巡场检查。（记者 李冰 实习生 朱奕璇）
[ 责任编辑：马佳佳]
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