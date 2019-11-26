外汇理财高收益？当心陷阱

近期，一些以外汇理财为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多利用虚假的外汇投资平台，打着“低风险、高收益”的旗号非法吸收公众资金。市处非办提醒市民对此类非法集资活动应提高警惕。

近期，一些以外汇理财为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多利用虚假的外汇投资平台，打着“低风险、高收益”的旗号非法吸收公众资金。市处非办提醒市民对此类非法集资活动应提高警惕。

●案例

2016年，崔某在江苏省启东市创办某投资管理公司。随后，崔某利用仿造的外国公司网站建立外汇投资平台，以专业团队代理炒外汇帮助投资者理财的名义，通过微信等网络工具群发信息、分享链接及二维码的方式进行推广，并以日息为投资额的1.5%到3.5%的高回报率及推荐奖金为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金。

法院审理查明，崔某向社会不特定人员吸收资金9900余万元，扣除以利息、奖金等形式的返利，实际造成经济损失3600余万元。启东市人民法院以集资诈骗罪判处崔某有期徒刑十二年六个月。

●解析

法院审理认为，崔某打着外汇理财的旗号，以高额利息为诱饵，向社会公众募集资金，并以非法占有为目的，任意处置集资款，诈骗的主观故意明显，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

“近年，互联网金融成为非法集资案件多发领域，打着各类旗号的新型案件增多，用新颖的噱头及高收益迷惑投资者，外汇理财就是其主要形式之一。”市处非办工作人员表示，此类非法集资活动，不法分子往往打着外汇理财的旗号，利用虚假的外汇投资平台，非法经营外汇交易业务。此类投资平台参与门槛较低，不法分子以“低风险、高回报”为诱饵，以“人拉人、层层返利”发展下线，非法吸收公众资金。

●提醒

如何辨别此类非法集资陷阱？市处非办提醒，央行等十部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的，应按规定履行相关金融监管程序。因此，市民遇到此类情况，首先要通过官方网站对网络投资平台的注册、经营等情况进行核实。如果交易平台设置于境外，则要核实其是否取得我国金融监管部门批准，不要被高收益迷惑，做到不盲目投资、不跟风投资，以免上当受骗。（记者 戚帅华）