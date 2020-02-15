“各位企业家，有话请直说！” （践“四力” 写担当）

日前，市委宣传部、团市委联合发起成立建功洛阳副中心城市建设青年采访团，以进一步发挥全市新闻宣传战线青年工作者的作用，源源不断推出有新意、有分量、有深度的新闻报道，助力形成全方位、多层次、多声部的主流舆论矩阵，让副中心城市建设成效“落纸有声”“花开满屏”。

开栏语

日前，市委宣传部、团市委联合发起成立建功洛阳副中心城市建设青年采访团，以进一步发挥全市新闻宣传战线青年工作者的作用，源源不断推出有新意、有分量、有深度的新闻报道，助力形成全方位、多层次、多声部的主流舆论矩阵，让副中心城市建设成效“落纸有声”“花开满屏”。

自即日起，本报开设《践“四力” 写担当》现场短新闻专栏，由青年采访团组织青年编辑记者深入基层，践“四力”、写担当，以短、实、新的文风，深刻记录全市上下加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的生动实践，精彩呈现河洛儿女只争朝夕、奋勇争先的精神风貌。敬请关注。

2日下午，孟津县老明扬酒店7楼会议室，孟津县党政班子成员、县直部门主要负责同志和该县55家重点企业的负责人保持距离、面对面就座，空气中充斥着一种“辣味儿”。

“企业发展刻不容缓。各位企业家，有话请直说，不要藏着掖着！”会议主持人开宗明义，“今天座谈，主要想听听大家的诉求和问题，放开讲！”

第一个发言的是洛阳宏兴新能化工有限公司负责人。他略显尴尬地提出：“能不能减少对企业的检查次数？”

“当然可以！”县委主要负责同志响亮回答，“下一步，不仅要减少次数，还要减少观摩团数量，为企业腾出更多生产时间。”

“咱们的金融贷款手续太麻烦，等审批下来，项目也快‘黄’了……”河南耿力工程设备有限公司负责人提问题“毫不客气”。

与会的相关负责同志当场表态，一定学习外地经验，改进自身工作，一事一议、特事特办，为企业和项目建设提供更多更快的金融支持。一金融机构负责人现场承诺尽快帮助申请3000万元流动资金贷款。

“我来自隆华科技集团，我们遇到的问题是：待遇不错，但住宿环境不好，留不住人才。有关部门能不能为企业解决人才的住宿问题？”

此言一出，就引发现场强烈共鸣：“对！没有好的住宿环境，根本留不住人！”

“您提得对，我们正着手在企业周边建人才公寓。”县政府主要负责同志透露，华阳产业集聚区已经建起人才公寓，紧挨黄河绿道和湿地公园，开窗即景。

就这样，3个小时过去了，三四十个问题被企业家抛出，同时被县直有关部门悉数认领，并给出了解决“时间表”。

散会后，一些企业家没有立即起身，继续伏案写写画画。原来，县企业服务办给每位企业家发了一张征求意见表：现场来不及讲，就把问题写下来，会后集中交办。

“座谈会开成了‘工作推进会’、开成了‘问题解决会’，照这种劲头发展，何愁县域经济起不来！何愁副中心城市建不好！”一位与会企业负责人感慨地说。（记者 何奕儒 孙自豪 通讯员 董洁 实习生 朱奕璇）

采写心得

会议是新闻的“富矿”。细心观察，用心体悟，总能从会场找到不同寻常的新闻视角。