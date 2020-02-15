老旧小区改造需“软硬兼施”

可申请使用住宅专项维修资金，可提取住房公积金支付装电梯费用，实行“菜单式”项目改造……近期，我市印发《城镇老旧小区改造提质工作实施方案》(简称《方案》)，按下老旧小区改造的“加速键”，让人感受到“幸福来敲门”。

可申请使用住宅专项维修资金，可提取住房公积金支付装电梯费用，实行“菜单式”项目改造……近期，我市印发《城镇老旧小区改造提质工作实施方案》(简称《方案》)，按下老旧小区改造的“加速键”，让人感受到“幸福来敲门”。

街老、房老、设施老、环境差，是洛阳许多老旧小区居民的烦心事，也是城市治理的老大难问题。改什么，怎么改，谁来管？《方案》明确，将既改善水电路气等基础设施和人居环境，又改进养老、托幼、助餐等居民服务和居民共建共管共享的社区管理。老旧小区改造，只有完善公共配套硬设施和改进居民自治软管理同时进行，才能改得快、改得好、改得满意。

近年，我市试水老旧小区“微改造”，通过问计于民，引入社会力量，补上服务短板，让一批小区“旧貌换新颜”。然而在操作层面，业主意见难统一和资金难筹集，仍是亟待破解的两大难题。比如老楼加装电梯，高层住户意愿强烈而低层住户不情愿，每户数万元加装费用令不少业主头大，使得老楼装电梯尽管是多数居民的刚需，却是少数地方的风景。两大难题前者是社区治理难题，后者与业主缺少“花钱买服务”自觉不无关系，说到底，也是一道治理考题。可见，老旧小区改造不光是基础设施的“硬件”提质，还需社区治理的“软件”升级。

其实，“软”和“硬”是老旧小区改造的一体两面。只有居民自治软管理“硬”起来，吸引大家参与到决策过程中来，才能形成“最大公约数”，使政府、居民、市场三方画好破难题的“同心圆”，为居民提供有温度的服务。南昌推广“方案共谋、点位共建、环境共管、效果共评、服务共享”的“五共”方法，小区改不改、怎么改居民说了算，积极引导社区居民参与破解老旧小区改造难题，使改造项目“接地气、切民生”，不失为范例。

据测算，全国老旧小区改造将带来4万亿元的投资规模，这对经济发展也有一定的推动作用。“软硬兼施”激发改造的“内生力量”，在用好政策上下“绣花”功夫，更多居民就会“开心颜”。(孙利华)