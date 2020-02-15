洛阳市委巡察组聚焦群众反映最强烈的问题 赢得群众点赞

群众反映最强烈的问题，就是巡察组最关注的问题。近段时间，记者走访市委多个巡察组，收集到一些鲜活的巡察故事，切实印证了这一点。巡察组把发力点聚焦在事关群众切身利益的问题上，找准问题，巡出实情，并推动问题解决，赢得群众好评。

群众反映最强烈的问题，就是巡察组最关注的问题。近段时间，记者走访市委多个巡察组，收集到一些鲜活的巡察故事，切实印证了这一点。巡察组把发力点聚焦在事关群众切身利益的问题上，找准问题，巡出实情，并推动问题解决，赢得群众好评。

改进工作方式，赢得群众点赞

6月23日上午，市民张先生收看了我市“银河小区”2期经济适用住房摇号分配电视直播，当自己的名字出现在第9轮结果中时，难掩激动之情，打电话向父母分享了这个好消息。

张先生家庭困难，独自带着女儿与父母一起居住，一直盼望着拥有自己的住房。

去年4月，他开始申报经济适用住房，后来到现场看到，许多群众排起长队。“我觉得，应该采取更加科学的方式进行摇号。”他说，得知市委巡察组正在巡察市房管局，就给巡察组打了电话反映情况。

巡察组立即对张先生反映的问题进行深入了解，发现经济适用住房摇号跑腿多、排队难、效率低等是群众反映较为突出的一类共性问题，建议采取网上报名、网上审核、现场确认的方式，方便群众，提高效率。

之后，市房管局进行了整改，修改了经济适用住房认购办法，开通了网上摇号选房服务平台。同时，在邀请公证、纪检监察等部门人员现场监督的基础上，又增加了人大代表、政协委员等到场监督，并通过电视、网络进行现场直播。

“网上报名特别方便，短信提醒节约时间，还有人员现场监督摇号，公开、公正。”张先生说。

延长开放时间，让体育场馆更便民

这段时间，市民乔先生每晚都去市体育中心体育馆羽毛球场打球。“现在球场开放时间比较合理，下班后来这里活动，挺方便的。”他说。

去年8月，市委第三巡察组对市体育局党组进行了巡察。经过走访了解、实地查看，巡察组发现市体育局存在公立体育场馆开放时间短、开放项目少、服务能力弱化等问题。如羽毛球场的免费开放时间是6时至9时。群众反映，白天上班没时间，晚上回来想打会儿球，球场又快关闭了。

市体育局接到反馈后，以人为本，立行立改，制定完善了相关规章制度，在延长场馆免费开放时间、增加开放项目、提升服务能力、加大资金投入力度等方面进行了改进，还专门针对弱势群体推出了优惠措施。

现在，体育场馆的收费标准降低了，场馆开放时间也作出了调整，不但延长上午免费开放时间到10时，还增加了20时至21时为免费开放时间，更好地满足了广大市民对体育活动的需求。

堵住质检漏洞，保障粮食安全

去年9月至11月，市委第二巡察组对市粮食和物资储备局党组开展常规巡察期间，发现该局和下属质检站对粮食储备企业监管不到位。

“有的抽检不及时，有的质量不达标。”市委第二巡察组副组长李西萍说，巡察组向该局下达了整改通知书，要求健全制度，加强监督，堵住质检漏洞。

市粮食和物资储备局党组对此高度重视，要求相关单位立即整改，完善检测制度，规范工作流程，加强质量检测，加大扦样检测力度，切实保障储备粮质量良好。

市粮食质量检测站工作人员吴艳茹介绍，该站修订并完善了粮食扦样制度，明确粮食质检责任，规范了粮食扦样作业流程，真正做到了粮食扦样工作有记录、可追溯。

记者在该站实验室桌子上看到几张表格，详细记录着扦样样品从扦样到检测的全过程，包括扦样时间、扦样地点、扦样仓号、扦样人员、领导审批等。（记者 李三旺）