着眼“进”与“提” —— 三论在危机中育新机、于变局中开新局

1日，一场“格力·中国造”全国巡回直播在洛上演，以销售额破百亿元的带货量夺人眼球。于洛阳人而言，这不只是一次直播带货的超级狂欢，在巨额数据之外，洛阳制造与顶尖企业的浪漫牵手会擦出怎样的火花，无疑更值得瞩目。事实上，从身临其境的工厂探访，到大咖云集的高峰论坛，再到面向全国的城市推介，这次活动无不展示出洛阳迈向高质量发展的奋“进”之势。

天文数字，突破想象！

1日，一场“格力·中国造”全国巡回直播在洛上演，以销售额破百亿元的带货量夺人眼球。于洛阳人而言，这不只是一次直播带货的超级狂欢，在巨额数据之外，洛阳制造与顶尖企业的浪漫牵手会擦出怎样的火花，无疑更值得瞩目。事实上，从身临其境的工厂探访，到大咖云集的高峰论坛，再到面向全国的城市推介，这次活动无不展示出洛阳迈向高质量发展的奋“进”之势。

“进”是目标、是大前提，“提”是举措、是新抓手。今天，当发展环境不稳定性不确定性增大，如何在危机中育新机、于变局中开新局，就成了摆在我们面前的大课题。作为一套“组合拳”，实施产业提质、消费提力、基建提级、动能提档、都市圈提速“五提”行动，是我们深入贯彻中央、省部署要求，科学研判国内外疫情形势、发展大势、经济走势，结合洛阳实际提出来的，既是特殊时期的实战策略，又是长远之计。

沧海横流，方显英雄本色。今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的形势，我市紧扣落实发展新定位、推进转型发展高质量发展，着眼“进”和“提”，在重要领域和关键环节主动作为。一路走来，“新洛玻”回归，格力投产，“古都夜八点”点燃消费激情，5G等新基建发力，洛阳综保区获批，都市圈规划呼之欲出。与之相伴的是，从按下暂停键，到上半年增速全省第一，洛阳经济经受住了超常规的“压力测试”，走出“出谷转正”的曲线，“进”入了加快转型的新赛道，“提”起了乘风破浪的好势头。

实践证明，“五提”行动这套实战策略，把准了“稳与进”“危与机”“近与远”“谋与做”的关系，契合了规律趋势、明晰了方向路径、扭住了重点关键，自然管用！

正如市委书记李亚强调的那样，在经济下行压力加大与区域竞争日趋激烈的情况下，谁能先人一步、快人一拍、胜人一筹，谁就会走在前列，赢得主动权、占领制高点。立足当下，面向未来，我们必须克服“三种心态”、强化“三种精神”，聚焦洛阳发展新定位，扎实推进“五提”行动，确保全市主要经济指标增速持续高于全国全省平均水平、发展质量效益不断提升。

逆风飞翔的姿态，最能展现向上生长的韧性。增强“进”的定力，坚定“提”的自信，把自己的事情办好，洛阳发展必将打开全新的想象空间。（洛平）