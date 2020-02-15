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申请使用房屋专项维修资金有条件、讲流程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-04 08:39

　　昨日，涧西区中侨绿城小区业主于先生拨打晚报热线66778866反映，他家住在顶楼，房顶从去年开始漏水。一个多月前，他向小区物业公司申请使用房屋专项维修资金，但一直没有得到答复。今年汛期洛阳降雨频繁，他担心自家房顶漏水会越来越严重，非常着急。接到电话后，记者来到该小区进行采访。

　　求助：家住顶楼，客厅、阳台都有漏水点

　　昨日上午，记者来到中侨绿城小区，于先生家所在的居民楼共有7层，他家位于顶楼。

　　“你看，房顶上有这么多漏水点，一遇到大雨屋顶就要往下滴水，就算是小雨也会渗水。”记者顺着于先生指的方向发现，他家客厅和阳台的顶部有多处被雨水浸泡的痕迹，漏水处的墙皮已出现起层和脱落。

　　“这房子我住了17年了，是从去年夏天开始漏水的。”于先生说，当时他把问题反映给小区物业公司，对方派人来查看、登记后却没了下文。今年6月，于先生再次找到小区物业公司，对方称如果使用房屋专项维修资金，需要他所在的单元楼超过一半以上业主签字。于先生按要求找邻居们在维修预算分摊表上签字后，把材料交给了小区物业公司。

　　“我去物业公司问过几次，对方说已经把材料交给相关部门，正在等审批，但都过去一个多月了，还没审批下来。”于先生说，今年汛期洛阳降雨频繁，他看天气预报，接下来的几天还会下雨，他担心自家房顶如果不赶紧维修，漏水问题会越来越严重。

　　进展：公示7天后如无异议即可施工

　　离开于先生家，记者来到中侨绿城小区物业公司——洛阳市中侨物业管理有限公司。

　　“与于先生同批次申请使用房屋专项维修资金的业主一共有13户，涉及签字的业主人数很多，我们不仅要找到这些业主，还得征求他们的意见，让他们在申请材料上签字同意。”该物业公司工作人员说，前不久，他们已把相关材料提交到市物业维修基金管理中心，目前正在受理。

　　随后，记者来到市物业维修基金管理中心。该中心使用监管科工作人员说，中侨绿城小区提交的申请材料他们已收到，目前正在进行电话回访。“预计今日进入公示程序，7天后该小区居民如果没有异议，就可以施工了。”工作人员说，施工完成后进入决算公示程序，最后通知专户银行划拨维修工程款。

　　采访结束后，记者把了解到的情况反馈给于先生，他感谢地说：“这下我就放心了。”

　　解答：怎样申请使用房屋专项维修资金

　　记者从市物业维修基金管理中心了解到，关于房屋专项维修资金的使用条件及申请流程，《洛阳市房屋专项维修资金管理办法》等文件有详细规定。

　　●房屋专项维修资金使用条件

　　《洛阳市房屋专项维修资金使用标准》(暂行)规定，房屋专项维修资金专项用于房屋共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新和改造。若业主需要维修的部位属于共用部位且已过保修期，业主已缴存维修资金的，可以申请使用维修资金进行维修。

　　●房屋专项维修资金申请流程

　　由业主委员会或物业服务企业根据维修和更新、改造项目向市物业维修基金管理中心提出使用申请，没有业主委员会、物业服务企业的，由居民委员会或相关业主提出使用申请。办理程序为：申请人提出使用申请→受理(核查维修资金缴交情况、申请材料、现场勘查)→项目资料备案→通知专户银行划拨维修工程款。

　　目前，市区房屋专项维修资金受理点共有4个：

　　老城受理点：老城区中州东路297号(民主街口建设银行二楼)电话：63960229

　　西工受理点：西工区纱厂路口(洛阳银行纱厂路支行)电话：80899308

　　涧西受理点：涧西区周山路12号房管局4楼电话：64318890

　　洛龙受理点：洛阳市民之家M002

　　电话：65590165（记者 牛鹏远 实习生 行雯睿）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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