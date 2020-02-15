小伙儿下水游泳溺水 巡河教师用钓竿将其救起

昨日，市民闫先生拨打洛阳晚报热线66778866称，一小伙儿到洛河游泳，刚下水不久就溺水了，幸亏有个中学教师在附近巡河，用钓竿及时把他救上岸。

昨日，市民闫先生拨打洛阳晚报热线66778866称，一小伙儿到洛河游泳，刚下水不久就溺水了，幸亏有个中学教师在附近巡河，用钓竿及时把他救上岸。

昨日上午，记者联系到救人者刘玉朋，他是洛龙区古城中学的教师。今年暑假，他所在的学校安排教师们巡河，以免有学生到洛河里游泳发生溺水事故。2日下午5点左右，刘玉朋带着救生圈、救生衣在瀛洲桥附近巡河时看到，两个小伙儿从河堤上下来，但当时他没太在意。

“我们关注的对象是中小学生，发现有孩子靠近河边会立即劝阻。”刘玉朋说，他刚走开没多远，就听到扑通一声，回头发现刚才那俩小伙儿已经脱掉衣服跳到河里了，其中一个已经游出去10米开外。

附近水域水深两三米，刘玉朋提醒对方下水游泳危险，催他们上岸，但对方并未理会。过了不久，看到一个小伙儿在水里挣扎，刘玉朋立即折回，把救生圈抛到对方身边，但对方没有抓住。刘玉朋水性不好，不敢贸然下水救人，那个小伙儿的同伴也说自己水性不好。危急时刻，刘玉朋看到闫先生在附近钓鱼，赶紧跑过去借来钓竿，把钓竿伸到溺水小伙儿身旁，待对方抓住后将其拉上岸。经过休息，小伙儿缓过劲来，不过钓竿损坏。

刘玉朋得知，溺水小伙儿今年24岁，家住在事发地附近，当天他觉得热，就想到河里消暑，没想到发生意外。（记者 魏巍 实习生 刘梦格）